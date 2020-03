Dollerup : Satzung für Baugebiet „Möllhye II“ beschlossen

Die Dolleruper Gemeindevertretung segnete den Beschluss bei einer Gegenstimme ab.

11. März 2020, 16:10 Uhr

Dollerup | Bei der Bauleitplanung ist das neue Dolleruper Bebauungsgebiet „Möllhye II“ in die letzte Runde gegangen. Bei ihrer ersten Sitzung im neuen Jahr verabschiedete die Gemeindevertretung im Landgasthaus Streichmühle den Abwägungs- und den Satzungsbeschluss jeweils bei einer Gegenstimme. Das Gebiet enthält neun Baugrundstücke; nach Angaben aus der Amtsverwaltung in Langballig liegen bereits 33 Interessensbekundungen vor.

Im Baugebiet „Breitenstein IV“ sind alle Häuser schon seit mehreren Jahren bezogen. Kurz vor Weihnachten hat die Erschließungsfirma vertraglich der Gemeinde die Straßenfläche übertragen. Damit war der Weg frei, diese 801 Quadratmeter in Form einer Sackgasse mit Wendehammer als Gemeindestraße einzustufen und sie dem öffentlichen Verkehr zu widmen. Die Straße erhält, wie in den Teilgebieten I und II, den Namen „Breitenstein“, in diesem Fall mit den Hausnummern 22 bis 30.

In der Einwohnerfragestunde wies Bürgermeister Peter-Wilhelm Jacobsen darauf hin, dass nach dem Verlegen von Glasfaserleitungen die betroffenen Flächen wieder in einen ordnungsgemäßen Zustand versetzt würden. Asphaltierungsarbeiten seien zum gegenwärtigen Zeitpunkt aus Witterungsgründen allerdings noch nicht möglich.

Mittlerweile sind alle Gemeindevertreter im Amt Langballig mit I-Pads ausgerüstet und konnten an zwei Schulungen teilnehmen. Hinsichtlich der Handhabung des neuen Systems kam es zu einer regen Diskussion. Unterschiedliche Auffassungen bestanden darüber, ob die Mandatsträger für ihre Aufgabe eine eigens dafür eingerichtete E-Mail-Adresse nutzen sollten oder ihre normale. Beim Ratsinformationssystem wurde angeregt, die Vorlagen unmittelbar in Verbindung mit den jeweiligen Tagesordnungspunkt einzustellen und nicht parallel dazu. Dadurch könne verhindert werden, dass diese jeweils einzeln heruntergeladen werden müssten.