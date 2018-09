Mittelangeln : Satrup wächst ständig weiter

Von der Öffentlichkeit beinahe unbemerkt ist seit 1999 im Westen von Satrup ein neuer Ortsteil entstanden.

von ami

Mittelangeln | In mehreren Bauabschnitten sind bereits mehr als 200 Grundstücke erschlossen und bebaut worden. Als neuester Bauabschnitt entstand „Zum Reiterhof“ mit 31 Grundstücken. In den vergangenen Monaten wurde nun der zweite Bauabschnitt erschlossen. Für alle 31 Baugrundstücke liegen Reservierungen vor, berichtet Kathrin Szech-Malz von der Vermarktungsfirma „tpunkt malz“ in Satrup. Die nächste Erschließung kann aber erst erfolgen, wenn alle Grundstücke im Bauabschnitt zwei bebaut sind. „Wir hoffen, in etwa zwei Jahren mit der Erschließung des nächsten Abschnittes beginnen zu können“, meint Investor Michael Roskothen. Etwa 500 Menschen wohnen in dem neuen Ortsteil, davon sind viele Neu-Satruper. Es sei gelungen eine gesunde Mischung der Generationen zu erreichen.

Bei einem Familientag unter dem Motto „Miteinander-Mittendrin-Mittelangeln“ wurden auch die Sieger des Fotowettbewerb zum Familientag gekürt. Den ersten Preis gewann Werner Pallentin (Satrup) vor Stefan Ritter (Sörup) und Pascal Andersen (Satrup).