Nach Schließung der dänischen Grundschule : Satrup: Rene und Floriese Mader ärgern sich über die Quarantäne

Die Eltern dürfen mit ihren drei Kindern die Wohnung nicht verlassen. Die Polizei kontrollierte die Einhaltung der Anordnung.

17. Juni 2020, 17:58 Uhr

Mittelangeln | Mit enttäuschten Gesichtern blicken die neunjährige Tochter und der vierjährige Sohn von

Floriese und Rene Mader vom Balkon des ersten Stocks auf den Rasen vor ihnen. Die Sonne scheint und lädt zum Spielen ein. Doch der Spielplatz ist unerreichbar: Seit Anfang vergangener Woche befindet sich Familie Mader in ihrer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Satrup in Quarantäne. Der Grund: Bei einem Schüler der dänischen Grundschule war eine Corona-Infektion festgestellt worden. Daraufhin wurde die Schule geschlossen und das Gesundheitsamt ordnete für fast alle Schüler und deren Eltern und Lehrer die Quarantäne an.

Für die Familie begann eine frustrierende Zeit. Besonders für die Kinder, zu denen neben den beiden Älteren auch ein elf Monate altes Kleinkind gehört. „Wie soll man Kinder in der Wohnung beschäftigen, wenn die Freunde alle im Freien spielen?“ Für Floriese und Rene Mader kamen weitere Herausforderungen hinzu: „Wo bekommen wir etwas zu essen, wer leert unseren Briefkasten und bringt den Hausmüll weg?“ Ein Mitarbeiter des Gesundheitsamtes hatte auf diese Fragen die Antwort parat: Man müsse sich dafür ein Netzwerk aufbauen.

„Wir wüssten nicht, was wir machen sollen, wenn uns nicht die Familie und Nachbarn unterstützen würden“, berichtet Rene Mader. Selbst Gesellschaftsspiele würden auf der Treppe abgelegt. „Die eingesperrten Kinder sind unausgeglichen, enttäuscht und frustriert“, stellt Mutter Floriese täglich fest und weiß keine Lösung.

Die Angelegenheit hat aber noch einen weiteren Aspekt. Rene Mader ist von der Richtigkeit der Quarantäne-Anordnung nicht überzeugt. Er hat im Infektionsschutzgesetz nachgelesen und ist zu dem Schluss gekommen, dass die Quarantäne zu Unrecht angeordnet wurde, weil seine Tochter keinen direkten Kontakt zum infizierten Kind hatte. Sie besucht eine andere Klasse und hat auch keinen Kontakt zu Klassenkameraden des infizierten Kindes gehabt. Es sei vorgesehen, dass eine Quarantäne angeordnet wird, wenn eine Person 15 Minuten mit einer infizierten Person Kontakt gehabt habe. Kontakte über Drittpersonen rechtfertigten, so Mader, keine Quarantäne.

Mitarbeiter des Gesundheitsamtes hätten auf seine Auffassung lediglich entgegnet, sei seien im Recht. Eine Begründung, so Mader, habe er nicht erhalten.

Und dann kam es zu einem Vorfall, der die Familie tief getroffen hat: Nachdem Rene Mader am Vormittag erneut mit dem Gesundheitsamt telefoniert hatte, hielt wenig später ein Polizeiwagen vor dem Haus. Der Beamte hatte den Auftrag zu prüfen, ob sich Eltern und Kinder wirklich, wie angeordnet, in der Wohnung aufhalten. Dazu überreichte er noch einmal die schriftliche Quarantäne-Verfügung. Der Grund seines Besuches sei unkooperatives Verhalten, erklärte der Beamte seinen Kontrollbesuch.

Die Kinder reagierten erschrocken auf den Besuch der Polizei, bei den Eltern schwankte die Stimmung zwischen Verärgerung, Wut und Hilflosigkeit.

Für den Kreis Schleswig-Flensburg bestätigt die stellvertretende Pressesprecherin Julia Frie die Veranlassung des Polizeieinsatzes durch das Gesundheitsamt. Begründet wird dies mit der

Aussage von Mader, dass er keinen Grund sehe, sich an die Auflagen zu halten, wenn der Kreis ihm keine rechtliche Begründung liefern könne.

„Mir graut vor dieser kommenden Woche“, berichtet die 28-jährige Mutter. Bis zum 22. Juni gilt die Anordnung noch. So lange darf die Familie die Wohnung nicht verlassen.