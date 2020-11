Kein Weihnachtsmarkt in Schleswig : Sascha Hagelstein hätte gern einen Crepes-Stand am Stadtweg

Schausteller Sascha Hagelstein über die Sorgen seiner Branche und die Probleme mit möglichen Alternativen.

Avatar_shz von Joachim Pohl

26. November 2020, 17:33 Uhr

Schleswig | Kein Weihnachtsmarkt in diesem Jahr! Keinen Punsch, keine in Rekordzeit geschnittene Currywurst, keine Runde auf dem Kinder-Karussell. Und kein Crêpe. Viele Schleswiger bedauern – trotz allem Verständnisses für die Corona-Maßnahmen – das Fehlen des kleinen vorweihnachtlichen Vergnügens auf dem Capitolplatz. Doch welche Bedeutung hat der Ausfall für diejenigen, die auf dem Weihnachtsmarkt einen beträchtlichen Teil ihres Jahresumsatzes machen? Über die Sorgen und Nöte einer Schausteller-Familie sprach Redakteur Joachim Pohl mit Sascha Hagelstein, dessen Familie seit 20 Jahren eng mit dem Schleswiger Weihnachtsmarkt verbunden ist.

Herr Hagelstein, was haben Sie gedacht, als der Weihnachtsmarkt vor wenigen Tagen endgültig abgesagt wurde?

Na ja, ich habe natürlich damit gerechnet. Damit musste man ja rechnen. Ich habe für die Absage Verständnis, die Auflagen wären einfach zu hoch. Und meine private Meinung ist: Glühwein passt jetzt nicht in diese Zeit. Sicher hätten wir es gern gemacht, aber es geht eben nicht. Im November haben wir ganz viel Verständnis und positive Resonanz erfahren. Das war total nett. Wir fühlen uns der Stadt schon sehr verbunden. Ich habe jetzt hier auch ein Grundstück und einen Wohnsitz – mit meinem amerikanischen Wohnwagen. Der bekommt jetzt auch Weihnachtsschmuck.

Wie verkraften Sie das Corona-Jahr wirtschaftlich?

Wir sind bei einem Drittel des Umsatzes. Ich habe etwas vorausschauend gewirtschaftet. Dann schafft man das. Eigentlich ist es das Mentale, das einen fertig macht. Erst ging es bis 31. August, dann bis 31. Oktober, dann bis jetzt, jetzt wird es wieder verlängert. Es ist eine ungewisse Zeit: Das ist es, was uns im Schausteller-Gewerbe stört. Alle sind ein bisschen gereizt. Eine gewissen Anspannung ist zu spüren. Und es gibt Betriebe, die kurz vor dem Aus stehen, die das vielleicht nicht überstehen.

Wie geht es für Sie jetzt weiter?

Wir sind in einer schwierigen Situation. Mein Vater ist im Sommer verstorben. Der war ja hier auf dem Weihnachtsmarkt sehr bekannt. Meine Mutter und mein Zwillingsbruder sind noch dabei. Jetzt müssen wir alles auf neue Beine stellen und sehen, wie es weiter geht. Das Gewerbe war auf den Namen meines Vaters angemeldet, deshalb gibt es nicht automatisch Ansprüche auf Ausgleichszahlungen. Da sind wir noch dran. Wir haben in diesem Jahr familiäre Dinge zu klären. Es ist der Lauf der Dinge. Es ist schwierig, aber nicht unmöglich. Und im Januar, Februar und März sind wir wieder mit dem Crêpes-Stand neben Jaich im Stadtweg. Das ist schon geklärt.

Gibt es irgendeine Alternative zum Weihnachtsmarkt?

Hier in Schleswig müsste eigentlich auch die Möglichkeit bestehen, ein oder zwei Buden aufzustellen. Das ist hier aber schwierig. Die Stadt Kiel hat es vorgemacht, in Itzehoe geht es auch, hier leider nicht. Es ist doch irgendwie ein Widerspruch: Bei Jaich ist es ein Privatgrundstück, da funktioniert es, schräg gegenüber, auf städtischem Grund, geht es nicht. Von Juni bis Oktober war ich mit Crêpes und Soft-Eis in Eckernförde. Das war okay. Dann konnte ich im November auf der kleinen Fläche der Bäckerei Jaich am Stadtweg stehen. Und dann sollte der Weihnachtsmarkt kommen. Aber der kommt ja nun nicht. Im Dezember nutzt Jaich die Fläche durchgehend selbst, das ist ja auch völlig okay. Deshalb habe ich bei der Stadt um eine Sondernutzungserlaubnis für eine kleine Fläche gebeten. Das ist jedoch abgelehnt worden. Ich habe mich sogar an den Bürgermeister gewandt, das hatte auch keinen Erfolg.

Mit welcher Begründung?

Das Recht auf Gleichbehandlung. Wenn man mir eine kleine Fläche gibt, müsste man sie jemand anders auch geben. Eine Exklusivregelung für mich könne nicht in Frage kommen. Man könnte natürlich überlegen, die fünf Stände – Bratwurst, Crêpes, Süßwaren, Bäckerei, Barbecue – in der Ladenstraße verteilt zu platzieren.

Seit wann sind Sie auf dem Weihnachtsmarkt vertreten?

Aktiv seit 2001. Da wurde mein Gewerbe angemeldet. Davor war ich aber auch schon mit der Familie dabei.

Sie kommen eigentlich aus Albersdorf in Dithmarschen. Woher kommt Ihre Verbundenheit mit Schleswig?

Meine Eltern haben vor schätzungsweise 35 Jahren hier angefangen. Das hatte sich damals ergeben, als es mit den Weihnachtsmärkten losging. In unserer Heimat in Heide war der schon besetzt. Über die Familie Clausen, die Champignons verkaufte, kam der Kontakt nach Schleswig. Am Anfang waren die Buden ja in der Ladenstraße verteilt.

Zählen Sie sich eigentlich zur Gastronomie oder eher zum Einzelhandel?

Ich sehe mich als „Mobiler Kaufmann“. Ich finde, das ist eine schöne Bezeichnung. Andere zählen sich zur Unterhaltungsbranche. Aber im Grunde ist der Begriff Schausteller schon recht aussagekräftig.

Was ist das Besondere an Ihrem Crêpe?

Eigentlich nichts. Das ist kein Zauberwerk, die Zutaten sind bekannt. Das Timing ist wichtig! Manchmal sagen Leute, bei mir schmeckt der Crêpe besser als anderswo. Bei den Zutaten muss man aufpassen, da kann man Fehler machen – wenn man statt Nutella einfach Nusspli nimmt . . .

Was planen Sie für 2021?

Der Hamburger Hafengeburtstag ist abgesagt. Ich bin auch skeptisch, was die Kieler Woche angeht. Ich habe einen Strandkorb als Verkaufsstand für Soft-Eis. Der passt gut an Nord- und Ostsee. Eis ist eigentlich unser Hauptgeschäft. Damit möchte ich an verschiedenen Standorten präsent sein, daran arbeite ich jetzt. Im Sommer sind wir schon mal mit fünf Eiswagen unterwegs. Das Personal dafür kommt ganz überwiegend aus unser Familie. Da sind wir gut aufgestellt . . .