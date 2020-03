Sandra Pilkes: Triathlon steht im Fokus

Avatar_shz von Joachim Pohl

09. März 2020, 17:05 Uhr

Sandra Pilkes: Über den für den 29. März geplanten verkaufsoffenen Sonntag stehe man im Austausch mit der Stadt, sagt Sandra Pilkes, Projektassistentin im Schleswiger Stadtmarketing. Bisher gehe man davon aus, dass er stattfindet, weil ja nicht unbedingt viel mehr Menschen in der Ladenstraße unterwegs seien als etwa an einem Sonnabend. Man schaue intensiv auf den 14. Juni, dem Tag des Triathlons mit Startpunkt auf den Königswiesen. Da kämen sehr viele Menschen zusammen, so Sandra Pilkes, die den im Urlaub befindlichen Stadtmanager Helge Schütze vertritt. „Ich hoffe sehr, dass mit dem Anstieg der Temperaturen die Ansteckungsgefahr abnimmt.“