Polizei sucht Zeugen : Sachbeschädigungen bei Tarper Arztpraxis

Unbekannte haben in der Klaus-Groth-Straße in Tarp ein Schild einer Gemeinschaftspraxis beschädigt.

30. August 2019, 13:45 Uhr

Tarp | Zum wiederholten Male ist es zu einer Sachbeschädigung bei einer Gemeinschaftspraxis in der Klaus-Groth-Straße in Tarp gekommen. Unbekannte Täter haben in der Zeit vom Mittwochmittag, 28. August, bis Freitagmorgen 30. August, 11 Uhr, ein Schild, das die verschiedenen Ärzte der Praxis auflistet beschädigt. Offenbar wurde gegen das Schild getreten, so dass es verbog. Bereits am 5. August war das Namensschild eines dort praktizierenden Arztes aus der Wand gerissen worden.Die Polizeistation Tarp ermittelt und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 04638-89410.

