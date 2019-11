Heimat in Schleswig : Russischer Knabenchor bringt Zuhörer zum Weinen

Junge Sänger aus St. Petersburg begeisterten 600 Zuhörer beim sh:z-Weihnachtskonzert.

von Sven Windmann

28. November 2019, 18:11 Uhr

Schleswig | Glasklare, weiche Stimmen, die beim ersten Ton sofort unter die Haut gehen. Bereits mit dem Einmarsch der Chorknaben und dem ersten Lied „Ave Maria“ waren die 600 Besucher in der bis auf den letzten Platz besetzten Spielstätte „Heimat“ ergriffen von den Sängern aus St. Petersburg. Der Chorgesang rührte so manchen zu Tränen, einige hielten das Taschentuch griffbereit. Wem es im Alltagstrubel vor dem ersten Advent so gar nicht weihnachtlich zu Mute war, der wurde hier auf musikalische Weise eingestimmt. Gemeinsam mit den Sängern des „Peters Quartett“ entführte der Knabenchor die Zuschauer im sh:z-Weihnachtskonzert einmal quer durch die Weiten Russlands hinaus an die Wolga. Der Chor der jungen Sänger präsentierte eine beeindruckende sängerische Vielfalt eines umfangreichen Repertoires. Mit ihren deutschen, russischen und internationalen Weihnachtsliedern erwärmten sie das Herz der Zuschauer. „Glocken der Heimat“ ertönten im Saal der „Heimat“, ebenso wie geistliche Kirchenlieder oder der „Gefangenenchor“ aus Verdis „Nabucco“.

Das bestens gelaunte „Peters Quartett“ schmetterte russische Volkslieder wie „Katjuscha“ und „Kalinka“ – das Publikum klatschte begeistert mit. Die Zuschauer ließen sich nicht lange bitten, als Chor und Quartett sie zum Mitsingen aufforderte. Stimmungsvoll erklang „Guten Abend, gute Nacht“, „Stille Nacht, heilige Nacht“, und „Oh Du fröhliche“ gemeinsam als Chor im XXL-Format. Kurz: Viel stimmungsvoller kann die Adventszeit nicht beginnen.

Wer am Ausgang ein Stück Russland mit nach Hause nehmen wollte, er hatte am Gabentisch die Gelegenheit, allerlei bunte Matroschkas, geschnitzte Holzschachteln und sehenswertes Kunsthandwerk zu erwerben. Im nächsten Jahr wollen die Musiker wieder zu einem Weihnachtskonzert nach Schleswig kommen.

Den Besuchern gefiel der russische Abend in der Heimat, der von sh:z-Mitarbeiter Julian André Riemer mit jugendlicher Note moderiert wurde. „Das Konzert hat uns alle sehr berührt. Weihnachtliche Erinnerungen an die Kindheit wurden geweckt und Erinnerungen an die Menschen, die nicht mehr da sind“, sagte Ulrike Gust aus Haddeby, die gemeinsam mit ihren Freundinnen Dörte Mahl, Claude Wingenfelder und Ines Götsche dabei war.

Nach dem anderthalbstündigen Programm freuten sich die jungen Sänger über die warme Stärkung einer gemeinsamen Mahlzeit, die im kleinen Saal der „Heimat“ vorbereitet wurden. Anschließend ging es ins Schullandheim nach Ulsnis. Das Quartett war in einem Hotel in Schleswig untergebracht. Acht Konzerte an sechs Tagen in der Region forderte die Kinder und Jugendlichen im Alter von neun bis 16 Jahren, die sich am nächsten Morgen im Reisebus gemeinsam auf den Weg zur Stadtkirche nach Husum machten.