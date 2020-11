Havetoft : Russische Familie entdeckt nach 100 Jahren Grab ihres Angehörigen Peter Glukhov

An dem Grabstein auf dem Friedhof in Havetoft wird an jedem Volkstrauertag ein Kranz niedergelegt.

13. November 2020, 17:32 Uhr

Havetoft | Ein Bild des Elends bot sich am 6. März 1915 gegen 18 Uhr, mitten im ersten Weltkrieg, auf dem Bahnhof der kleinen Angelner Gemeinde Havetoftloit. Aus einem Güterzug stiegen 500 entkräftete Männer in Uniformen verschiedener Länder. Kriegsgefangene aus Frankreich, Belgien, England und die Hälfte aus Russland. Sie werden zum Gefangenenlager Holming in der Gemeinde Havetoft eskortiert. Bis heute erinnert ein Grabstein auf dem Friedhof in Havetoft an dieses Kriegsgefangenenlager. Auf dem Stein sind zwei Namen eingraviert. Einer lautet Peter Glukhov.

Mehr als 100 Jahre später fand Christian Oehler, Leiter des Elisabethheims in Havetoft, Ende 2018 im E-Mail-Eingang seines Computers eine Mitteilung, die ihn sofort elektrisierte. Aus der viele Tausend Kilometer entfernten Stadt Tscheljabinsk im Ural hat ihm ein Historiker namens Aleks Lukin geschrieben. Er bat im Namen der Familie um Informationen zu Peter Glukhov, der als Soldat in Polen während des Ersten Weltkrieges vermisst gemeldet wurde.

„Ich war unwahrscheinlich freudig überrascht“, erinnert sich Christian Oehler. Plötzlich und unerwartet wurde aus dem unbekannten Soldaten auf dem heimischen Friedhof ein Mensch mit Familie und Geschichte. Sofort antwortete Oehler und teilte der Familie mit, dass ihr Vorfahre auf dem Friedhof in der Gemeinde Havetoft beerdigt sei, dass der Grabstein gepflegt und an jedem Volkstrauertag dort ein Kranz niedergelegt wird, zum Gedenken an die Toten.

Es folgte ein reger E-Mail-Verkehr, in dem die Familie Glukhov deutlich machte, wie groß ihre Freude ist, dass ihr Vorfahr nicht länger vermisst ist, sondern in Angeln seine letzte Ruhestätte gefunden hat. Lyudmila und Marina, die Urenkel von Peter Glukhov, stellten viele Fragen zum Kriegsgefangenenlager und zu einem Foto, das eine Gruppe Kriegsgefangene vor der Gaststätte in Havetoft zeigt. Vor ihnen ist der Grabstein von Peter Glukhov abgestellt. „Den muss man extra für das Foto zur Gaststätte gebracht haben“, vermutet Oehler.

Auch für ihn und die Menschen in Havetoft wurde nun aus dem unbekannten Soldaten ein Mensch mit Namen, Familie und mit einem Schicksal: Peter Glukhov wurde nur 36 Jahre alt. Woran er gestorben ist, bleibt ungewiss. Klar ist jedoch, als er starb, hatte er sechs kleine Kinder.

Wie das Foto der Kriegsgefangenen vor der Gaststätte zur Familie Glukhov gelangte, ist eine weitere spannende Geschichte: Vasily, ein Enkel Glukhovs, arbeitete 1956 in Russland am Bau eines Wasserkraftwerkes. Dort traf er auf einen Arbeitskollegen, der eine Ähnlichkeit von Vasily mit Peter Glukhov erkannte. Er berichtete Vasily, dass er mit seinem Vorfahr in Kriegsgefangenschaft in Havetoft war und überreichte ihm zum Beweis das Gruppenfoto vor der Gastwirtschaft.

Da der Eiserne Vorhang Europa teilte, war es für die Familie damals unmöglich, Kontakte nach Westen zu knüpfen. Für die Familie im fernen Ural gab es auch kaum Möglichkeiten, nachzuforschen. Erst mit dem Einschalten des Historikers gelang es, Kontakt nach Havetoft aufzubauen.

Inzwischen gibt es einen sehr herzlichen und freundschaftlichen Kontakt zwischen Christian Oehler und der Familie Glukhov. Ein Kontakt, der von Dank und der Sehnsucht nach Frieden bestimmt ist. Zum Volkstrauertag im vergangenen Jahr übermittelten Lyudmila und Marina einen Gruß, der am Grab vorgelesen wurde. Darin schreiben sie, dass sie die Erinnerung an die Menschen, die in dem schrecklichen Krieg kämpfen mussten, wach halten wollen. Besonders danken sie den Bürgern von Havetoft, dass sie die beiden verstorbenen Soldaten ehren. „Durch diese Ehrung lebt der Urgroßvater in ihrer Erinnerung weiter. Das Grab ist ein Vorwurf an diejenigen, die Kriege entfesseln und zugleich Erinnerung an diejenigen, die den Frieden bewahren“, schreiben die Urenkelinnen.

Bei der Familie ist der Wunsch groß, das Grab ihres so lange vermissten Vorfahren zu besuchen. „Wir werden helfen, diesen Wunsch zu erfüllen“, verspricht Christian Oehler.