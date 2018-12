Schleswig : Rundes Jubiläum bei den alten Pionieren

Tradition wird groß geschrieben bei den ehemaligen Soldaten, die einst in der Schleswiger Kaserne auf der Freiheit dienten. Jetzt trafen sich die früheren Pioniere wieder zum Grünkohlessen.

von Sven Windmann

10. Dezember 2018, 16:04 Uhr

Fast 100 Ehemalige des Pionierbataillons 620 und ihre Angehörigen waren dem Ruf von Hauptmann a.D. Jan Brayer gefolgt und zum 25. Grünkohlessen der Schleswiger Pionierkameradschaft gekommen. Im großen Saal des Hotels Ruhekrug in Lürschau waren Menschen zusammengekommen, die durch ihre Aufgaben und ihre Verantwortung über ihre Dienstzeit bei der Bundeswehr hinaus verbunden geblieben sind.

Brayer begrüßte auch zahlreiche Auswärtige, etwa aus der Region um Putlos, Oldenburg oder Husum. Auch Mitarbeiterinnen aus der ehemaligen Verwaltung und sogar Vorzimmerdamen waren dabei.

Bei dem Jubiläumstreffen wurde in erster Linie über „die guten alten Zeiten“ der Schleswiger Pioniere gesprochen. Einzelne Teilnehmer erinnerten sich vor allem an die Einsätze bei Sturmfluten und bei der Schneekatastrophe 1978/79. Die ist nicht zuletzt dem früheren Kasernenfeldwebel Siegfried Krüger aus Schleswig gut in Erinnerung geblieben.

Besonders spektakulär war nach einhelliger Meinung der Brückenschlag über die Schlei im Jahr 1967. Oberstabsfeldwebel a.D. Alfred Kruse aus Schleswig hatte sogar die genauen Angaben parat: Es waren 1,24 Kilometer Breite von Schleswig nach Fahrdorf zu überwinden. Besonders geschätzt habe er die damalige Zusammenarbeit mit Wehrpflichtigen. „Es war eine schöne Zeit“, resümiert Kruse.

Dass auch die Ehefrauen in die Pioniergemeinschaft eingebunden werden, findet Angelika Diebert aus Oldenburg gut. „Die Kameradschaft war immer schön“, erinnert sie sich. Und der frühere Kommandeur des Pionierregiments 60, Günter Rühle aus Büdelsdorf, gab den Startschuss zum Essen mit einem Gedicht über die „Gröönkohltiet“ von Peter Wippich; dessen Anfang geht so: „Wenn Wiehnacht vör de Huusdöör steiht, un sach dat Johr op Enn to geiht, wenn Wiesch und Bööm farvt witt de Riep, denn is in Holsteen Gröönkohltied.“

Ursprünglich war die Pionierkameradschaft als eingetragener Verein gegründet worden, seit etwa vier Jahren wird sie als Gemeinschaft ohne Vereinsstatus weitergeführt. Die Mitglieder seien immer älter geworden – das hiesige Pionierbataillon gibt es schon seit 2003 nicht mehr – und es ließe sich dann kein vorschriftsgemäßer Vorstand mehr bilden. Auch in Zukunft stehen nach Brayers Angaben etliche Aktivitäten auf dem Programm, bei denen Information und Geselligkeit verbunden sind.