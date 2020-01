Bechertausch in Husby : Round Table spendiert der Kita Husby Edelstahlbecher, um Plastikbecher zu ersetzen

Edelstahl statt Plastik – in der evangelischen Kita Husby will man weniger Plastik benutzen.

Avatar_shz von shz.de

06. Januar 2020, 14:09 Uhr

Husby | Das nationale Projekt „Statt Plastik Becher“ des Serviceclubs Round Table Deutschland ist jetzt im evangelischen Kindergarten Husby vom Round Table Eckernförde und Flensburg umgesetzt worden. Es wurden 60 Plastikbecher gegen robuste Edelstahlbecher ausgetauscht.

„Diese Tauschaktion hat uns sehr angesprochen, da unsere Einrichtung Wert auf gesunde Ernährung legt und der zwangsläufige Plastikkonsum ein Widerspruch für uns darstellt“, so Kita-Leiterin Anja Szelwis. Allerdings sei ein hundertprozentiger Verzicht auf Plastik für die Einrichtung mit 130 Kindern nicht möglich, „dennoch versuchen wir Plastik zu vermeiden“. So werden für die Mahlzeiten Gläser und Porzellanbecher verwendet. In der Trinkoase, an der die Kinder eigenständig Leitungswasser zapfen können, wurde bisher auf Plastik gesetzt, denn wenn ein Becher herunterfiel, gab es nur eine Überschwemmung aber keine Scherben.

Die neuen Becher werden künftig ein Begleiter sein, wenn es zur Sporthalle, in den Wald, auf Ausflüge oder in die Trinkoase geht. Die ausgedienten Plastikbecher werden von Round Table gesammelt und recycelt.