Unternehmen in Schleswig : Rosige Zeiten für die Wirtschaft

Alle Verbände blicken auf ein positives Jahr 2018 zurück. Die Gewerbesteuer-Einnahmen stiegen seit 2012 um 70 Prozent.

von Joachim Pohl

20. Januar 2019, 17:00 Uhr

„Die Wirtschaft boomt nach wie vor – auch in Schleswig“, sagt Wolfgang Harm. Der Vorsitzende des Schleswiger Gewerbevereins „Drachentöter“ schätzt den jährlichen Mitgliederzuwachs auf zwei bis fünf Prozent. Derzeit habe man rund 200 Mitglieder aus nahezu allen Branchen, aus Einzelhandel, Handwerk, produzierendem Gewerbe, Dienstleistungen.

Insgesamt waren 2018 in der Stadt Schleswig 2126 Gewerbe angemeldet, wie es im Behördendeutsch heißt. Davon waren 224 Neuanmeldungen. Dazu gehört auch der 30 Jahre alte Mario Laabs, der am Stadtweg aus einem früheren Milchladen (Hermann Ott) einen Betrieb für edle heimische Produkte gemacht hat.

Laabs hat am „Alten Gymnasium“ in Husum Koch gelernt, bei Dirk Luther im „Alten Meierhof“ Glücksburg gekocht und zuletzt sieben Jahre lang in der Schweiz nahe Zürich gearbeitet, unter anderem als Küchenchef. In seinem Geschäft „Fienkost“ verkauft er zu 70 Prozent regionale, saisonale Produkte wie Dips, Chutneys, Saucen und eingelegtes Gemüse und zu 30 Prozent zugekaufte Spezialitäten wie Olivenöl, Risotto, Gin, Rum und Wein. Außerdem kann man Mario Laabs als Koch für ein „private dining“ für bis zu zwölf Personen buchen. Demnächst will er einen Online-Handel starten.

Doch auch sinkende Zahlen können ein Zeichen dafür sein, dass es der Wirtschaft gut geht. Die IHK führt Statistik darüber, wie viele Beratungsgespräche für Firmengründer sie führt. „In schlechten Zeiten haben wir mehr Gespräche, weil mehr Personen aufgrund der Arbeitsmarktlage in die Selbstständigkeit drängen – oft aus der Not heraus“, sagt der Schleswiger IHK-Geschäftsstellenleiter Stefan Wesemann. Läuft es hingegen, gebe es weniger Grund, in die Selbstständigkeit zu gehen.

Dass das Handwerk seit Jahren boomt und kaum noch Fachkräfte bekommt, ist ein offenes Geheimnis. Die Auftragsbücher der meisten Betriebe sind voll. Doch auch die Zahl der Betriebe steigt. Die Handwerkskammer Flensburg, zu deren Bezirk auch Schleswig gehört, verzeichnete im Jahr 2014 noch 223 Betriebe allein in der Schleistadt, 2018 waren es schon 236.

Ähnlich sieht es bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) aus. Die Zahl der Neuzugänge stieg von 131 im Jahr 2016 über 141 ein Jahr später auf 149 im abgelaufenen Jahr. Überstiegen in den ersten beiden Jahren die Abgänge noch die Zugänge, blieben sie 2018 mit 135 deutlich darunter. Zehn Insolvenzen verzeichnete die IHK 2018. Verschwindend gering ist die Zahl der Insolvenzen im Handwerk: eine 2016, zwei im Jahr darauf, für 2018 ist die Zahl noch nicht erfasst.

„Keiner hat existenzielle Probleme“, sagt auch Wolfgang Harm über die Mitgliedsbetriebe der „Drachentöter“. Als sehr positiv bewertet er zudem, dass früher vorhandene Berührungsängste zu Institutionen wie Wireg oder Kammern heute nicht mehr da seien: „Jeder spricht mit jedem“, das sei auch für die Entwicklung der Wirtschaft förderlich. Nicht zuletzt sei der neue Stadtmanager Helge Schütze wichtig für den Zusammenhalt und die Gesprächskultur untereinander.

Mario Laabs schaut optimistisch in die Zukunft, er hofft, dass er früher oder später auch den einen oder anderen Job schaffen kann. Seit seinem damaligen Weggang aus Schleswig habe sich die Stadt sehr positiv entwickelt, sagt er mit Blick auf die Entwicklung auf der Freiheit oder an den Königswiesen. Die Kunden seien sehr offen für seine Produkte. Der alte Spruch „Was der Bauer nicht kennt, dass isst er nicht“ – der gelte schon lange nicht mehr.

Sehr deutlich ist die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt an der Gewerbesteuer abzulesen. Flossen 2012 noch 7,3 Millionen Euro in die Stadtkasse, waren es 2018 schon 12,5 Millionen. Das entspricht einer Steigerung von 70 Prozent oder zehn Prozent pro Jahr.