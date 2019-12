Tarp : Rollstuhlfahrer belästigt und geschlagen – Polizei sucht Zeugen

Ein 39 Jahre alter Passant kam dem älteren Mann zur Hilfe. Die Polizei konnte die Übeltäter fassen.

20. Dezember 2019, 09:19 Uhr

Tarp | Am Montagabend, 19.30 Uhr, beobachtete ein Zeuge drei Jugendliche, die auf dem Gehweg in der Dorfstraße in Tarp auf Höhe des ALDI-Marktes einen im Rollstuhl sitzenden älteren Herren belästigten und schlugen.

Als der 39-jährige Zeuge dem Mann zur Hilfe eilte, flüchteten die Jungs. Da der Zeuge kein Mobiltelefon bei sich hatte, erfuhr die Polizei erst ca. 30 Minuten später von dem Vorfall, so dass der Rollstuhlfahrer vor Ort nicht mehr angetroffen werden konnte.

Die drei Jungen konnten von dem Zeugen gut beschrieben werden, so dass es den Beamten gelang, das Trio zu fassen. Die Polizei in Tarp hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet darum, dass sich weitere Zeugen des Vorfalls und vor allem der vermeintlich geschädigte Elektrorollstuhlfahrer unter der Rufnummer 04638/89410 meldet.

