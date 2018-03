Festival in Taarstedt : Rocken – aber bitte mit Torte

Zum Taarstedter Rockfest im September kommen Bands aus Glasgow und Kopenhagen. Der Kartenvorverkauf hat begonnen.

von Redaktion Schleswig

28. März 2018, 14:03 Uhr

Wenn Angeliter rocken – da sollten auch üppige Sahnetorten nicht fehlen. Arne Eggert, Organisator für Brauerei- und Rockfeste der speziellen Art, weiß das. Für ihn gehört dieser Mix einfach dazu beim Spätsommerfest auf dem alten Taarstedter Dreiseithof seiner Familie. Da bringen Rockbands wie „Extrabreit“, „The Wakes“ oder „U2 Revival“, aber auch unbekannte Newcomer ihre musikalischen Botschaften unter die Leute – und gleich nebenan, in der großen Reetdachscheune, wartet ein typisches Angeliter Tortenbüfett auf die Festgemeinde. Bestückt wird es vom Café Lindauhof, wo einst der „Landarzt“ vom ZDF zu Hause war.



Bier von der Weltbrauerei





Dass die Bierströme nicht versiegen, dafür will sich Hannes Frank von der gleichfalls auf dem Areal ansässigen „Weltbrauerei“ einsetzen – mit einem selbst kreierten Gebräu.

Zwar ist es bis zum Rockfest am 8. September noch ein bisschen hin, aber: „Rechtzeitig vor Ostern beginnt jetzt unser Karten-Vorverkauf“, sagt Arne Eggert. So hätten Freunde der Rockmusik Gelegenheit, die Eintrittskarte ins Osterei zu stecken. „Für uns hat das den Vorteil, dass wir mehr Planungssicherheit bekommen“, räumt er ein.

Denn die Zahl der Besucher auf dem Angeliter Hof sei naturgemäß begrenzt, wenn links und rechts eine große Scheune steht. Eine von ihnen ist übrigens aus dem Baujahr 1720, sie gehört zur ältesten Scheune in der Schleiregion.

Zum siebten Mal stellt Arne Eggert in diesem Jahr sein Scheunen-Rock-Fest auf die Beine, was manchmal ein echter Kraftakt sei, wie er berichtet. Für viele Besucher aber, die zum Teil von weit herkommen, hat es wegen seiner besonderen Zusammensetzung schon Kult-Charakter erlangt. Auch für die Dorfgemeinde selbst. Eggert: „Dabei können sich diejenigen hier treffen, die sich sonst das ganze Jahr über nicht sehen.“ Deshalb richtet er auch für das Fest ruhige Klönschnack-Plätze ein, damit das Miteinanderreden nicht zu kurz kommt.

Die Bands zusammen zu trommeln, das mache ihm viel Spaß, erzählt er. „Und wenn es dann losgeht und ich die ersten Soundchecks höre, wenn die Gitarren gestimmt werden, dann freue ich mich riesig.“ Diese „friedlich-fröhlichen Musikfeste“ seien ihm eine echte Herzensangelegenheit, meint er.

Zu den Bands, die im Programm stehen: „Extrabreit“, besonders erfolgreich in den 1980er-Jahren, wurde vor 40 Jahren gegründet. Sie erfand den Deutschrock, heißt es in der Branche. Die Band „The Wakes“ kommt direkt aus Glasgow, präsentiert punkigen Irish Folk. Neben der Kopenhagener Band „The Movement“ wird die altbekannte „Sheeps E Band“ auftreten, und die Band „Ivan & Ivanoyitch“ kommt aus Deutschland, gibt aber echt russische Klänge zum Besten: Polka, Punk und Folklore. Und ähnlich wie Ina Müller wird die Taarstedterin Nina Sielaff singen, vorwiegend auf Plattdeutsch.

>Der Kartenvorverkauf (12 Euro für Erwachsene, freier Eintritt bis 15 Jahre) beginnt jetzt in den Buchhandlungen Liesegang in Schleswig und Schröder in Süderbrarup sowie in der Brauerei Taarstedt.