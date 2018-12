Theater in Schleswig : Robin Hood kommt zu Weihnachten

Am zweiten Feiertag wird das Stück von John von Düffel für Kinder ab 5 Jahren aufgeführt.

von sn

23. Dezember 2018, 13:18 Uhr

Schleswig | "Nach einer wahren Legende von John von Düffel " lautet der Untertitel des Stücks. Aufgeführt wird die Familienvorstellung am 2. Weihnachtstag, Mittwoch, 26. Dezember, 16 Uhr, im Slesvighus. Düstere Zeiten herrschen in England: Der Sheriff von Nottingham beutet das Volk aus, nimmt von den Armen und gibt den Reichen. Robin Hood und seine Verbündeten beschließen, den Spieß umzudrehen. Gemeinsam gründen sie eine Räuberbande, die von den Reichen nimmt und den Armen gibt. Bald hat die Truppe sich einen Namen gemacht – und Robin Hood wird überall gesucht: Für die einen ein Held, für die anderen ein Verbrecher. Trotz der Gefahr verlässt er das Versteck im Wald für einen Wettbewerb im Bogenschießen, wo er nicht nur wieder auf die bezaubernde Marian trifft, sondern auch auf den Sheriff von Nottingham. Die berühmte Geschichte von Freiheit, Freundschaft und Gerechtigkeit – mit Fantasie und Charme ganz neu erzählt.Inszenierung: Lisa van Buren, Ausstattung: Stephan Testi. Musik: Christoph Coburger, Kampfchoreografien: Fynn Brodersen. Mit Robin Hood: Tino Frers, Little John u.a.: Kimberly Krall, Mitch/Lady Marian u.a.: Lucie Gieseler, Bruder Tuck u.a.: Matthias Wagner, Sheriff von Nottingham/Gouvernante/McMean u.a.: Nicolas Müller, Large/Scarlett u.a.: Sebastian Prasse, Der alte Mitch/Extra-Large/Glenn/Musiker, u.a.: Nils Höddinghaus. Viel Spaß!!!