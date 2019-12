Nachtrag für 2019 : Ringsberg muss den Haushalt überarbeiten

Vor allem die Mitte des Jahres erfolgte Erhöhung der Beteiligung an der SH Netz AG um 211.800 Euro muss im Haushalt verankert werden.

23. Dezember 2019, 15:16 Uhr

Ringsberg | Bedeutsamster Punkt war für die Gemeindevertreter von Ringsberg bei ihrer jüngsten Zusammenkunft die Verabschiedung eines Nachtrags für den Haushalt 2019. Laut Finanzausschussvorsitzendem Guido Nicolai muss damit vor allem die Mitte des Jahres erfolgte Erhöhung der Beteiligung an der SH Netz AG um 211.800 Euro im Haushalt verankert werden. Gleichzeitig wurde eine Reihe weiterer, aber kleinerer Änderungen aufgenommen. Im Ergebnisplan des Haushaltes erhöhten sich die Erträge um 24.300 auf nunmehr 762.600 Euro, die Aufwendungen verminderten sich hingegen um 4700 auf 730.100 Euro. Somit stieg der Jahresüberschuss um 28.900 auf 32.500 Euro.

Gemeindevertreterin Birthe Stöbe versagte dem Zahlenwerk ihre Zustimmung. Nach ihrer Auffassung ist der Teilbereich „Schmutzwasserhaushalt“ seit Jahren defizitär, weil das Eigenkapital negativ verzinst wird. Sie bemüht sich nach eigener Aussage gegenwärtig bei der Kommunalaufsicht um eine Klärung.

Bei den Berichten aus den Ausschüssen teilte Bernd Hansen für den Bauausschuss mit, dass im Süderholz keine Sperrung mit dem Verkehrszeichen „Anlieger frei“ erfolgt. Auch sei „Tempo 30“ für die Ortsdurchfahrt in der Glücksburger Straße bei der Verkehrsschau abgelehnt worden.

Simone Riedel vom Dorfausschuss gab bekannt, das Neujahrstreffen finde am 4. Januar und das Abholen der Weihnachtsbäume am 11. Januar statt. Rasmus Brandt, der die Gemeinde beim „Klimaschutzpakt“ vertritt, erklärte, dass Ringsberg nach Wegfall der Bundesförderung in den beiden nächsten Jahren jeweils 1,97 Euro pro Einwohner zahlen müsse.