MArkierung der Jungstörche in Norderbrarup : Ringe für Caro und Ulli

Die zwei Jungstörche haben viele Fans in Norderbrarup.

12. Juli 2019, 08:48 Uhr

Norderbrarup | Seit mehr als 25 Jahren bemühen sich die Bürger Norderbrarups um die Ansiedlung von Störchen. In diesem Jahr klappte es endlich. Deshalb war es nicht verwunderlich, dass zur Beringung von zwei Jungstörchen mehr als 20 Bürger erschienen.

Seit 1993 steht in Norderbrarup ein Storchennest. Hin und wieder besetzten auch ein oder zwei Störche das von der Gemeinde aufgebaute Nest. 1998 legten zwei Störche sogar ein Gelege an. Die Eier wurden aber bei einem Revierkampf zerstört. 2014 setzte die Schleswag auf Initiative von Uwe Petersen einen neuen Mast und befestigte an seiner Spitze ein Nest. 2017 wurde dieses durch ein Nest anderer Bauart ausgewechselt. In diesem Jahr wurde es erstmals von einem Storchenpaar angenommen. Sie brüteten vier Jungtiere aus, von denen zwei überlebten.

Storchenvater Petersen „bemuttert“ seine Störche immer noch. Täglich fährt er an die Häfen im Umkreis und kauft Fischreste auf. Diese stellt er zusammen mit Wasser in die Nähe des Nestes, damit die Elterntiere keine Energie durch lange Anflugphasen vergeuden müssen. Die Störche nutzen diese Picknickstellen obwohl ihnen das Tal der Oxbek in diesem Jahr sowieso schon einen reich gedeckten Tisch bietet.

Für den Tag der Beringung hatte Dachdecker Jan Engeland einen Hublader zur Verfügung gestellt, mit dem er den Storchenbetreuer Jörg Heyna bis zum Nest in 14 Meter Höhe fuhr.

Das Storchenelternpaar verließ das Nest und Heyna brachte die zwei Jungstörche in einer Tasche nach unten. Er nutzte dabei einen Überlebensreflex der Küken aus, die während dieser Zeit Akinese praktizierten. Sie stellten sich tot und lagen schlaff wie Federbündel im Gras. Auch als der Betreuer ihnen die Schnäbel reinigte, rührten sie sich nicht.

Da die Zahl der Jungstörche im Kreis in diesem Jahr bereits die 100 überschritten hat, waren die üblicherweise genutzten Plastikringe bereits vergeben und Heyna kennzeichnete die Tiere mit Metallringen.

Bei der eigentlichen Beringung durften Uwe Petersen und seine Mutter Hilda helfen. Da Heyna sowohl für den Kreis Nordfriesland wie auch für Schleswig-Flensburg zuständig ist, war dies seine 189. Beringung des Jahres. Zum Abschluss wurden die auf den Namen Caro und Ulli getauften Jungstörche noch gewogen und kamen wieder in ihr Nest.