Bauen in Schleswig : Riesenkran im Einsatz am Dom-Turm

Sechs tonnenschwere T-Träger wurden auf den Boden zurück geholt. Zwei Filialtürme werden hinauf gehievt.

Joachim Pohl

19. Januar 2021, 16:37 Uhr

Schleswig | Dom-Baustelle: Der Kran reicht nicht ganz an die Turmspitze. Aber viele Meter sind es nicht mehr, die fehlen. Auf knapp 100 Meter könne er ausgefahren werden, sagt einer der Männer der Firma Wille & Dulies, die im Nieselregen vor dem Westportal des Doms stehen und das weitere Vorgehen besprechen. Ein Fahrer bugsiert einen mächtigen Sattelschlepper im Schneckentempo auf engstem Raum um die Ecke und von der Baustelle heraus auf die Süderdomstraße.

Es geht voran mit der Sanierung des Turms oder besser: Es geht herab. Stück für Stück wird in den kommenden Wochen das Gerüst zurückgebaut. Der Kran hat am Montag Nachmittag die sechs mächtigen Stahlträger zum Erdboden zurück gebracht. Sie hatten zuvor in luftiger Höhe monatelang eine schwere Last geschultert. „Sie haben das obere Drittel des Gerüsts getragen“, sagt Pastor Andreas Hamann, der seitens der Kirche die Dom-Sanierung begleitet.

Ein Gerüst mit einer Gesamthöhe von 115 Metern könne sich nicht vollständig selbst tragen, so Hamann weiter. „Das würde unten einfach wegknicken bei dieser Last.“ Deshalb habe man nach etwa einem Drittel Zwischenträger platziert. Die massiven Doppel-T-Träger von rund 50 Zentimeter Dicke ruhten auf einem Zwischenboden aus Beton.

Doch der Teleskopkran hat noch eine weitere Aufgabe. Die beiden westlichen der insgesamt vier Filialtürme unterhalb des Hauptturms wurden zwecks Sanierung auf den Boden geholt und müssen jetzt wieder oben platziert werden. Man habe das schadhafte Kupferdach komplett erneuert, so Hamann. Auch das stählerne Untergerüst sei behandelt worden, beim Dachstuhl mussten einzelne Elemente ausgetauscht werden. In den Dächern der filigranen Türme wurden Löcher gelassen, damit der Kran einen Punkt zum Anheben hat. „Wir hoffen, dass der Wind nicht zu stark wird“, so Hamann. Für die Montage der Türme müsse man dann das Gerüst wieder ein Stück hochbauen. Mit den Bauarbeiten liege man derzeit im Zeit- und im Kostenrahmen von 20,5 Millionen Euro.

Ab Mai soll der Dom wieder für Besucher geöffnet werden. Die fünf Glocken des Doms, die vor ziemlich genau drei Jahren ausgebaut wurden und derzeit bei der Firma Otto Buer in Neustadt lagern, sollen bis dahin wieder eingebaut werden. „Das passiert aber frühestens im Hochsommer“, so Andreas Hamann, „da müssen vorher auch drinnen alle Gerüste entfernt werden.“ Und zuvor muss der ebenfalls demontierte Glockenstuhl aus Eichenholz, der ebenfalls bei Otto Buer lagert, wieder errichtet werden.

Für den 24. Oktober planen Kirchengemeinde und Bischofskanzlei eine große Einweihungsfeier. Außerdem soll es voraussichtlich in der ersten November-Hälfte eine Neuauflage der „Lichtreise“ geben. Dieses Kirchen-Kulturprojekt war im Jahr 2016 vor der abzusehenden Schließung auf großen Anklang bei vielen Schleswigern gestoßen. Bei der „Lichtreise“ werden Konzerte mit aufwendigen Lichtinszenierungen der Hamburger Künstlerin Kathrin Bethge kombiniert.