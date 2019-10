Von Fahrdorf nach Busdorf : Ricks Imbiss zieht an den Kreisel

Am Schleswiger Stadtrand entsteht zurzeit ein neuer Imbiss-Tempel – direkt an der Bundesstraße.

von Sven Windmann

01. Oktober 2019, 10:29 Uhr

Busdorf/Schleswig | Seit Anfang 2012 gibt es „Rick’s Imbiss“ in Fahrdorf. Damals hatte sich Rick Schroeder einen Traum erfüllt und in einer ehemaligen Bäckerei mitten im Dorf seine eigene kleine Pommesbude eröffnet. Mit Erfolg: Seit inzwischen mehr als sieben Jahren läuft der Laden richtig gut. Jetzt wollen Rick Schroeder und seine Frau Sünje den nächsten Schritt gehen – und an einem neuen Standort am Schleswiger Stadtrand durchstarten.

„Wir haben schon länger festgestellt, dass unsere Kapazitäten in Fahrdorf ausgereizt sind“, sagt Rick Schroeder. Nur zwei kleine Tische mit acht Plätzen, dazu eine Toilette im Nebengebäude. Das sei immer „irgendwie ein Kompromiss“ gewesen. Ausschau gehalten nach einem neuen Standort haben die beiden deshalb schon länger. Fündig geworden sind sie nun am Busdorfer Kreisel. Und während das geplante Interkommunale Gewerbegebiet auf der Westseite (unter anderem soll hier ein Edeka-Markt gebaut werden) weiter auf sich warten lässt, wächst der Neubau für „Rick’s Imbiss“ auf der Ostseite in Windeseile in die Höhe.

Dort, neben der Waschanlage, wo bislang immer ein Verkaufswagen von Stahmer (La Flute) stand, soll es schon ab Januar Pommes, Currywurst, Burger oder auch Pizza geben. „Wir wollen Mitte Dezember in Fahrdorf schließen und hoffen, dass wir dann möglichst früh im neuen Jahr eröffnen können“, sagt Sünje Schroeder. Die Zusammenarbeit mit dem Vermieter, der Familie Streich aus Eckernförde, laufe hervorragend. Sie könnten bei den Plänen für das Gebäude ihre eigenen Wünsche und Vorstellungen einbringen.

Auf einer Grundfläche von 90 Quadratmetern soll es künftig Platz für fast 20 Gäste geben. Hinzu kommen eine Außenterrasse, eine WC-Anlage und ausreichend Parkplätze. Sämtliche Mitarbeiter aus Fahrdorf wechseln mit an den neuen Standort, weitere werden gesucht. Zumal der Imbiss künftig, anders als bislang, durchgängig von 11 bis 21 Uhr geöffnet sein soll. „Außer montags, da ist Ruhetag“, so Rick Schroeder, der durch die Lage direkt an der Bundesstraße auf eine deutlich höhere Kundenfrequenz als bislang hofft.