ADS-Kindergarten : Richtfest in Kropp

Wenn alles nach Plan läuft, können im Dezember die ersten Kinder in den neuen ADS-Kindergarten in Kropp einziehen.

von shz.de

02. Juli 2019, 14:00 Uhr

Kropp | Nicht die Maße allein, auch der erste Eindruck der Gebäudedimensionen beeindruckt nachhaltig. 62 Meter in der Länge und 17 Meter in der Breite umschließen fasst 1000 Quadratmeter Fläche in dem entstandenen Rohbau.

Nach dem Ratsbeschluss für den Neubau im September 2017 wurde das Architekturbüro Jappsen-Todt-Bahnsen aus Husum mit der Planung beauftragt. Mitte Januar 2019 begannen die Bauarbeiten für die neue Kindertagesstätte an der Norderstraße in Kropp.

Nach der Planung entsteht dort eine Kita mit fünf Gruppen und insgesamt 75 Plätzen. Das Angebot umfasst zwei Krippengruppen für Kinder unter drei Jahren mit 20 Plätzen und zwei Gruppen für Kinder ab drei Jahren mit 40 Plätzen. Mit einer altersgemischten Gruppe mit 15 Plätzen wird die geplante Gesamtzahl der zu betreuenden Kinder erreicht.

Sichtlich erfreut über das bisher Erreichte begrüßte Bürgermeister Stefan Ploog rund 40 Gäste zur Feier des Richtfestes. „Dass wir hier heute nach so kurzer Bauzeit bereits Richtfest feiern, macht mich stolz“, sagte er, „es wäre sensationell, wenn wir es schaffen bei einer Einrichtung dieser Größenordnung bereits nach nicht einmal einem Jahr Bauzeit den Betrieb aufzunehmen“, denn bereits im kommenden Dezember sollen die ersten Kinder mit ihren Betreuerinnen in den NEubau einziehen können.

Mit der entstehenden Kindertagestätte schließt die Gemeinde Kropp eine bereits länger bestehende Bedarfslücke. Zwei weitere Angebote mit dem DRK und dem „Evangelischen Kindertagesstätten Werk“ als Träger sind bereits vorhanden. Mit dem ADS Grenzfriedensbund kommt nun ein dritter Betreiber hinzu. Stefan Ploog sagt dazu: „Damit haben wir von der Pädagogik drei verschiedene Ausrichtungen im Angebot. Für Eltern besteht damit die Möglichkeit eine echte Auswahl zu treffen.“

Als Träger der Einrichtung nimmt die Gemeinde einen erheblichen Teil der Kosten auf sich. „Die geplanten Baukosten von 2,5 Millionen Euro werden nach heutigem Stand wohl leicht unterschritten“, gibt der Bürgermeister bekannt. Statt der höchstmöglichen Fördersumme von 1,5 Millionen Euro werden nur 762.000 Euro an die Gemeinde überwiesen. Den Rest müsse man als Kredit finanzieren.



Bildunterschriften:

1.

2. Die Zimmerleute Michael Stammberger und Jan Ole Kurellbaum von der Zimmerei Peter Deter aus Süderlügum beim Richtspruch

3. Bauherr Bürgermeister Stefan Ploog, Architektin Ellen Jappsen, Gesa Görrissen vom künftigen Betreiber ADS Grenzfriedensbund und Bürgervorsteher Klaus Lorenzen



5. Innenansicht zentraler Hauptflur in 62 Meter Gebäudelänge