Raum der Begegnung : Richtfest auf Bollingstedter Baustelle

Der neue Raum der Begegnung soll im Herbst eingeweiht werden.

von shz.de

15. Juli 2019, 08:49 Uhr

Bollingstedt | Nur wenige Wochen nach der Grundsteinlegung konnte schon das Richtfest für den neuen Raum der Begegnung in Bollingstedt gefeiert werden. Vor dem obligatorischen Richtspruch durch die Mitarbeiter der Firma Autzen begrüßte Bürgermeister Marc Prätorius als Gäste die Gemeindevertreter und Ausschussvorsitzenden, Ehrenbürgermeister Bernd Nissen, die Handwerker der ausführenden Firmen, Mitarbeiter des Planungsbüros sowie Christoph Tams von der Amtsverwaltung.

Des Weiteren hieß er alle Vertreter der Vereine und Institutionen, die zusammen mit der Gemeinde die anfänglichen Gedanken zu dem nun im Bau befindlichen Raum der Begegnung entwickelt hatten, willkommen.

Dann waren die beiden Zimmerleute am Zuge: Sie hängten eine kleine Richtkrone auf, die mit bunt bemalten Handabdrücken der Kindergartenkinder verziert war, und würdigten die bisher geleistete Arbeit am Gebäude mit einem zünftigen Spruch. Das geopferte Glas zerschmetterte in unzählige Stücke, was bekanntlich dem Gebäude Glück bringen wird.

Man hofft im Herbst auf Fertigstellung und wird dann im Rahmen eines Tages der offenen Tür, zu dem alle Bürger eingeladen werden, die Einweihung feiern, stellte der Bürgermeister in Aussicht.

Mit einem Umtrunk und Imbiss, den Malte und Andrea Lammers vorbereitet hatten, und vielen interessanten Gesprächen zu der Gestaltung und Nutzung des neuen Raumes sowie Sichtung der Pläne endete die kleine Feierlichkeit.