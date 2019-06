Heavy-Metal-Band aus dem Norden : „Rezet“: Schleswigs musikalische Botschafter

Die Band „Rezet“ hat sich in der Metal-Szene einen Namen gemacht – und zwar international.

von Joachim Pohl

27. Juni 2019, 15:02 Uhr

Schleswig | Sie waren in Kroatien, Belgien und der Slowakei. Sie rockten in Schweden und Dänemark und heizten den Fans in Österreich und der Schweiz ein. Die Jungs von „Rezet“ sind – ob sie es wollen oder nicht – so etwas wie musikalische Botschafter Schleswigs geworden. Auch in China und den USA haben sie schon gezeigt, dass man selbst in der norddeutschen Provinz etwas von schnellen Gitarren und hämmernden Drums versteht.

Sie sind echte Metalheads, und dazu gehören eigentlich lange Haare und schwarze Klamotten. Bart kann, muss aber nicht, Tattoos ebenfalls. Ricky Wagner, Sänger, Gitarrist, Bandgründer und Texteschreiber, hat die Matte heute zu einem Zopf gebunden. Bastian Santen, der Drummer, trägt ein grünes T-Shirt und eine Basecap über der Mähne. Als Metalheads schaut man zumindest auf Fotos möglichst etwas düster drein. Im wirklichen Leben sind sie einfach nette Kerle von nebenan, mit denen man sich gern auf einen Kaffee am Kornmarkt trifft.

Und die Beiden haben, gemeinsam mit ihren bandkollegen kommen Heiko Musolf und Bjarne Otto, eine Passion, vielleicht auch eine Mission. Sie wollen ihr Leben der Musik widmen, sie wollen mit ihrer Band immer weiter machen, bis sie vielleicht irgendwann tatsächlich den großen Durchbruch schaffen – und darauf wollen sie vorbereitet sein. Denn bisher ist es so: Wenn es, wie jetzt im Frühjahr, auf eine größere Tournee geht, die schon mal vier Wochen dauert, müssen sie Urlaub nehmen. Das klappt meistens, aber nicht immer. Über China möchte Bastian gar nicht reden. Da musste er arbeiten, ein Ersatzdrummer fuhr mit. „Ich hole jede einzelne Gitarrenstunde nach, die deswegen ausfällt“, sagt Ricky. Er ist Gitarrenlehrer an der Rockpop-Academy am Schwarzen Weg.

„Rezet“ existiert seit 2003. Da war Ricky gerade mal 13 Jahre. Drei bis vier Jahre später wurde es richtig ernst. „Da merkte ich, das ist mein Ding“, sagt Ricky. 2010 kam das erste richtige Album auf den Markt. Und jetzt, neun Jahre später, das neue Video zu dem Song „Chaos in my Mind“. Absolut professionell produziert, ein wütender Protest gegen Kriegstreiber und gegen die Sinnlosigkeit des Kriegs. Zu sehen und zu hören auf der Website der Band: www.rezet.de.

Natürlich muss eine Band heute im Netz und in den sozialen Medien präsent sein. Ohne diese hätten sie sicher keine Fans in Ländern wie der Slowakei oder Polen. Davon abgesehen seien sie aber eher „old school“, sagt Ricky mit einem schiefen Grinsen. Das heißt, man produziert eine CD, dann geht man auf Tournee, um sie zu promoten und natürlich auf den Konzerten zu verkaufen. Man dreht ein Video und stellt es online. Dann schreibt man neue Songs und geht wieder ins Studio.

Bis dahin ist aber noch Zeit, schließlich ist das Album „Deal with it!“ erst in diesem Jahr herausgekommen. Es beginnt überraschend mit einer sehr feinen, kleinen Nummer auf der Akustik-Gitarre („Behind Glass“. Im September steht die „Killfest“-Tour in mehrere Länder auf dem Plan. Start ist am 12. September in Porto.

Ein Album dauert meist ein Jahr, das aktuelle kommt sehr stark „aus der Band heraus“ und nicht von einzelnen Autoren. „Meist kommt Ricky mit einer Idee um die Ecke, und dann spielen wir drauflos. Wir haben mittlerweile ein sehr gutes Gefühl füreinander und für die musikalischen Ideen des anderen“, sagt Bastian.

„Eine Prise Wahnsinn gehört dazu“, sagt Ricky. Aber auch Glück und Leidenschaft, die so eine Band mit sich bringt. Mal so bekannt zu werden wie „Kreator“, „Scorpions“ oder „Rammstein“ - das bleibt das große Ziel, der große Traum. Doch bis der Wirklichkeit wird, machen sie einfach als „Rezet“ weiter. Zum Beispiel am 9. August beim Schuby Open Air.