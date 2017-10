Schleswig : Rentnerin wird mit Waffe in Parkhaus bedroht und ausgeraubt

von shz.de

erstellt am 06.Okt.2017 | 14:09 Uhr

Schleswig | Am Freitagmorgen wurde in Schleswig eine 80-jährige Frau überfallen und ausgeraubt. Das teilte die Polizei mit. Gegen 8.30 Uhr wollte die Rentnerin demnach im Parkhaus der Gewoba in der Moltkestraße am Kassenautomaten im Erdgeschoss ihr Parkticket bezahlen. Plötzlich sei sie von einem unbekannten Mann von hinten mit einer Schusswaffe bedroht worden. Er entriss ihr das Portemonnaie mit Bargeld und lief die Moltkestraße in Richtung Nordoel-Tankstelle davon. Die Frau wurde bei dem Überfall nicht verletzt.

Der Täter wird folgendermaßen beschrieben:

circa 1,80 Meter groß und schlank

circa 20 bis 25 Jahre alt

weiße Kapuzenjacke mit seitlichen Eingriffen für die Hände

blaue Hose

maskiert mit einem rot-schwarzen Halstuch

Die Kriminalpolizei Schleswig sucht Zeugen, die sich im Zeitraum von von 8 bis 9 Uhr im Bereich des Parkhauses aufgehalten haben und eine solche Person gesehen haben. Hinweisgeber werden gebeten sich unter der Telefonnummer 04621/840 mit der Kripo in Verbindung zu setzen.

