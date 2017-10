Schleswig : Rentnerin im Parkhaus an der Moltkestraße überfallen

von Ove Jensen

erstellt am 06.Okt.2017 | 14:10 Uhr

Der Unbekannte Täter zog am Kassenautomaten eine Schusswaffe: Eine 80-jährige Frau ist gestern früh im Parkhaus der Gewoba an der Moltkestraße überfallen worden. Die Tat ereignete sich gegen 8.30 Uhr, als die Rentnerin im Erdgeschoss gerade ihr Parkticket bezahlen wollte. Der entriss ihr das Portemonnaie mit Bargeld und lief über die Moltkestraße in Richtung Nordoel-Tankstelle davon. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem etwa 20 bis 25 Jahre alten Mann machen können. Er war etwa 1,80 Meter groß und schlank, trug eine weiße Kapuzenjacke mit seitlichen Eingriffen für die Hände, eine blaue Hose und war mit einem rot-schwarzen Halstuch maskiert. Hinweise nimmt die Kripo Schleswig unter Tel. 04621/ 84 0 entgegen.