Silberstedt : René Gudeit ist neuer Chef bei bei Uwe Lilienthal

René Gudeit arbeitet bereits seit 17 Jahren im Unternehmen und wird Nachfolger von Siegfried und Maren Köppl.

01. Januar 2020, 17:06 Uhr

Silberstedt | „Wir freuen uns, am Donnerstag die Geschäftsführung der Uwe Lilienthal GmbH an unseren langjährigen Mitarbeiter René Gudeit zu übergeben“, sagte Siegfried Köppl. Köppl hat 1993 mit seiner Frau Maren die Uwe Lilienthal GmbH übernommen, dessen Leitung von nun an in den Händen vom René Gudeit liegt. Er arbeitet seit 17 Jahren als Elektrotechnikermeister im Unternehmen, zehn Jahre davon als Abteilungsleiter der Elektrotechnik. „Wir danken allen für das große Vertrauen und die Treue, die uns und unserer Firma während der vergangenen Jahre entgegengebracht wurde“, so Maren und Siegfried Köppl.

René Gudeit dankte seinen Vorgängern für das in ihn gesetzte Vertrauen und die bisherige gute Zusammenarbeit. „Ich freue mich, ein so erfolgreiches Unternehmen, zu dem ich selber seit 17 Jahren gehöre, mit einem kompetenten Team in Zukunft führen zu dürfen. Die einzelnen Bereiche werde ich weiter ausbauen und die positive Entwicklung fortführen“, fügte er hinzu.

Leistungsspektrum stets erweitert

Das Unternehmen Uwe Lilienthal wurde 1968 mit den Schwerpunkten Elektro -, Radio- und Fernsehtechnik in Silberstedt gegründet. Ab 1993 wurde das Leistungsspektrum stets erweitert. Die vier Standbeine des Unternehmens sind heute Elektrotechnik, Sicherheitstechnik, Netzwerktechnik und ein modernes Küchenstudio. Auch im Bereich des Breitbandausbaus ist die Uwe Lilienthal GmbH tätig. In allen genannten Bereichen agiert der Betrieb landesweit.

Innerhalb der 27 Jahre als Geschäftsführer konnte Köppl die Mitarbeiterzahl von 32 auf 65 Mitarbeiter mehr als verdoppeln. Regelmäßige Schulungen und Weiterbildungen sichern das notwendige Know-how der Mitarbeiter. Als Ausbildungsbetrieb sorgt das Unternehmen für Fachkräfte.