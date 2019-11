Motto „Digitalisierung und Arbeitswelt“ : Rekordbeteiligung beim Schleswiger Unternehmertag

240 Gäste kamen zur Veranstaltung in der A.P.Møller-Schule.

von Sven Windmann

15. November 2019, 17:58 Uhr

Schleswig | Da hatte jemand offenbar den richtigen Riecher. Denn das Motto „Digitalisierung und Arbeitswelt“, unter dem der fünfte Schleswiger Unternehmertag stand, der gestern in der A.P.Møller-Schule stattfand, sorgte für ein volles Haus. Alle 240 Plätze, die zur Verfügung standen, waren vergeben. Rekord! „Wenn so viele Entscheider aus der lokalen Wirtschaft hier an einem Freitagnachmittag zusammenkommen, um gemeinsam über die Zukunft zu sprechen, dann kann man als Veranstalter durchaus von einem Erfolg sprechen“, freute sich dann auch Schleswigs IHK-Geschäftsstellenleiter Stefan Wesemann.

Gemeinsam mit dem Stadtmarketing, der Kreishandwerkerschaft und der Wireg hatte er zu der Veranstaltung eingeladen, die längst auch zu einem großen Treffpunkt für Unternehmer aus der ganzen Region geworden ist. „Wir haben auch Teilnehmer aus Flensburg und Husum. Viele Leute kennen sich hier, andere lernen sich kennen oder bauen ihr Netzwerk aus“, sagte Stadtmanager Helge Schütze.

Ziel der Veranstaltung war es diesmal, die Betriebe aus Schleswig und dem Kreis Schleswig-Flensburg fit für die digitale Zukunft zu machen. In verschiedenen Blöcken haben dazu Experten aus Theorie und Praxis gemeinsam mit den Teilnehmern über Herausforderungen sowie Chancen, welche die Digitalisierung für Betriebe mit sich bringt, diskutiert. Auch die Frage, ob eine Stadt heutzutage überhaupt noch eine Fußgängerzone braucht, wurde dabei aufgeworfen.

Zur Einstimmung auf einen Themenkomplex, „der vielen Angst macht“, sprach Prof. Dr. Sascha Friesike von der Universität der Künste in Berlin darüber, worauf sich Unternehmen in Zukunft einstellen sollten – und worauf nicht. Dabei warb er in einem äußerst lebhaften und anschaulichen Vortrag dafür, keinen blinden Aktionismus walten zu lassen. Statt große Visionen zu entwickeln, könne man durchaus kleinere, gut überlegte Schritte gehen. „Und zwar kontinuierlich und möglichst bald.“

Unter den interessierten Zuhörern saß auch Schleswigs künftiger Bürgermeister Stephan Dose, in dessen Wahlprogramm das Thema Digitalisierung eine zentrale Rolle spielte. „Was ich hier gehört habe, bestätigt mich darin, dass wir in diesem Bereich dringen etwas tun müssen – und dass wir es gut machen müssen.“ Das sah auch Karsten Petersen, Vorstand der VR Bank Schleswig-Mittelholstein, so. „Die Digitalisierung ist ein Riesenthema, sie beschäftigt alle Branchen, auch unsere Bank“, sagte er und sprach deshalb ein Lob an die Organisatoren aus. Ohnehin, betonte Petersen, sei der Unternehmertag eine wunderbare Institution. „Ich komme jedes Mal wieder gerne hierher.“

Auch Stephan Dose sieht in der Veranstaltung einen Gewinn für Schleswig und die Region. „Das ist ein gelungenes Format, das der Stadt sehr gut zu Gesicht steht“, sagte er.

Neben den Vorträgen und Workshops gehörte auch diesmal wieder etwas Unterhaltung dazu. Jens Petersen begleitete die Veranstaltung am Klavier. Und der amtierende Poetry-Slam-Landesmeister Florian Hacke sorgte mit seinem unterhaltsamen Auftritt für den einen oder anderen Denkanstoß.