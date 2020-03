Esgrus : Reiten wird wieder erlaubt

Ab April ist das Verbot für den Wirtschaftsweg „Almienweg“ aufgehoben.

10. März 2020, 17:03 Uhr

ESGRUS | „Deckel drauf, Schwamm drüber, das war kein Ruhmesblatt“, kommentierte Gemeindevertreter Eiken Struve das, was in jüngster Vergangenheit in Sachen Wirtschaftsweg „Almienweg“ die Diskussion beherrscht hatte. Besagter Weg war im Rahmen der Flurbereinigung Niesgrau saniert und während der Gewährleistungsfrist per Verbotsschild für Reiter gesperrt worden. Das sorgte für viel Unmut.

Jetzt, so Bürgermeister Hermann Vollertsen und sein Amtskollege Thomas Johannsen aus Niesgrau, zugleich Vorsitzender der Flurbereinigung, gibt es ein Gutachten seitens des Landesamts für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume (LLUR), nachdem Bodenproben genommen worden waren. Das besagt, dass alles in Ordnung sei. Der wassergebundene Weg könne daher wieder für Reiter frei gegeben werden. Die Sperrung wird mit Ende dieses Monats aufgehoben, ab 1. April darf dort wieder geritten werden. Ab diesem Datum fällt die Gewährleistung in die Zuständigkeit der Gemeinde – das ist für Esgrus bei einer Stimmenthaltung beschlossene Sache. Einen entsprechenden Beschluss will auch die Gemeindevertretung Niesgrau am 31. März fassen.

Im weiteren Verlauf der Sitzung stimmten die Gemeindevertreter der Wahl von Johannes Brummack als Wehrführer der Ortswehr Wippendorf und Volker Michelsen als dessen Stellvertreter zu.

Einmütige Zustimmung fand auch der Haushaltsplan für dieses Jahr – und der sieht erfreulich aus. Bei einem Volumen von über einer Million Euro bei den Erträgen und Aufwendungen ergibt sich ein Jahresüberschuss von 15.400 Euro. Das stimmte zuversichtlich für die kommenden Jahre, denn: Für 2019 war ein Minus von 15.000 Euro prognostiziert worden. Jedoch gab es bei der Endabrechnung für das zurückliegende Jahr ein sattes Plus von 35.000 Euro.

Zu Beginn der Sitzung ließ der Bürgermeister wissen, dass die „Verzehrkasse“ der Gemeinde ins Minus gerutscht sei. Mit einem Schmunzeln fügte er hinzu, dass Gäste der Gemeindevertreter-Sitzung ihre Zeche künftig aus eigener Tasche zahlen müssten.

Während der Einwohnerfragestunde wurde angemerkt, dass mit einem einsturzgefährdeten Haus an der Landesstraße 252 unbedingt etwas geschehen müsse. Dieses und die dazugehörige Fläche, entgegnete Vollertsen, befänden sich im Eigentum des Landes.

Die extrem nasse Witterung hat in Atzbüll zu randvollen Gräben geführt. Verschärft werde dies, so eine Einwohnerin, dadurch, dass sich in den Gräben Reste von der Maisernte befinden. Das Wasser könne nicht abfließen. Der Bürgermeister sagte zu, sich darum kümmern zu wollen.

Zu seinen Informationen gehörte zudem, dass die Kreisstraße 103 von Sterup in Richtung Esgrus im Sommer neu belegt wird. Das bedeutet, dass es für einen Zeitraum von bis zu acht Wochen vereinzelt zu Vollsperrungen kommen werde.

„Wir sind mit Abstand die lesefreudigste Gemeinde im Amt Geltinger Bucht“, freute sich Vollertsen mit Blick auf die Statistik der Fahrbücherei. Die 800 Einwohner von Esgrus hatten sich im vergangenen Jahr 2558 Bücher ausgeliehen, also „drei pro Kopf“. Mit dem Breitbandausbau in Esgrus soll im Juli begonnen werden. Die Müllsammelaktion findet in diesem Jahr am 18. April statt, Treffen ist um 15 Uhr bei Familie Schmidt in Wippendorf.