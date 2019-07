Dannewerk : Reise in die Zeit der Wikinger

Die Wikinger schlagen am Sonnabend, 27 Juli, und Sonntag, 28. Juli, am Danewerk ihre Zelte auf.

Dannewerk | Die Wikinger schlagen am Sonnabend, 27 Juli, und Sonntag, 28. Juli, am Danewerk wieder ihre Zelte auf. Danevirke-Museumsleiter Nis Hardt ruft an beiden Tagen von 10 bis 17 Uhr zum Heerlager, einer beschaulichen Zusammenkunft für die ganze Familie. Gemeinsam mit den Wikingern der Gruppe „Opinn Skjold“ und der Wikinger Theatergruppe „Bragis Fraendir“ blickt Nis Hardt auf das Jahr 945 zurück: König Harald ruft die Jarle zur Heerschau nach Haithabu. Einer der Jarle macht mit seinen Mannen und Frauen Halt am Danewerk in Dannewerk. Dort wird das Heerlager auf Reisen errichtet: Nochmal üben, die Klingen schärfen, Bogenschießen und alles auf Vordermann bringen. Die Besucher können in die Welt der Wikinger eintauchen. Der Eintritt ist frei.