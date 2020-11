AUTOMOBIL–SERVICE : Reifenwechsel? Es wird Zeit!

Immer mehr Autofahrer setzen auf Ganzjahresreifen / Dennoch machen saisonale Pneus Sinn

von Sven Windmann

09. November 2020, 18:10 Uhr

Schleswig | Von O bis O besagt eine bekannte Reifenwechsel-Regel, dürfen Sommerreifen gefahren werden – gemeint ist Ostern bis Oktober. Doch mit den immer milder werdenden Wintern verschiebe sich die Wechselzeit gerne mal in den November, erklärt Ralf Blum, Filialleiter von Reifen Thomsen an der Flensburger Straße.

Aktuell müsse man nur etwa eine Woche auf einen Termin für den Reifenwechsel warten, erzählt er. Früher wären es Anfang November zweieinhalb Wochen Wartezeit gewesen. Einen Grund für die Verzögerung beim Reifenwechsel sieht Blum auch in der Corona-Pandemie. „Die Leute überlegen sich jede Investition gut. Auch beim Wechsel auf neue Reifen und bei Inspektionen ist das nicht anders als im Einzelhandel.“ Allerdings rät er Autofahrern dazu, nicht zu lange zu warten, um zu wechseln. „Sobald wir den ersten Frost haben, steht das Telefon hier nicht mehr still“, weiß er aus vergangenen Jahren zu berichten.

Ganzjahresreifen werden beliebter

Immer mehr Schleswiger Autofahrer sparen sich übrigens inzwischen den einst obligatorischen Reifenwechsel ganz. Laut ADAC sind 20 Prozent der deutschen Autos mit Ganzjahresreifen unterwegs. Dabei lohnen sich die Ganzjahresreifen in erster Linie für Autofahrer in milden Klimaregionen wie Norddeutschland. Ralf Blum merkt dazu an, dass man immer am Nutzungsverhalten beurteilen solle, welche Art von Reifen Sinn macht. „Wenn ich nur einmal pro Woche zum Supermarkt fahre, reichen Ganzjahresreifen völlig. Wer aber morgens und abends bei Nässe und Kälte zur Arbeit pendelt, sollte saisonal die Reifen wechseln.“ Ratsam sei es, auf die Sieben-Grad-Regel zu achten, die besagt, dass man ab sieben Grad abwärts auf Winterreifen setzen sollte. Hinzu käme, dass Autofahrer, die auf Ganzjahresreifen setzen, häufig die Pflege der Reifen vernachlässigen würden. So sei der Verschleiß höher.

Beim Kauf neuer Winterreifen gibt es allerdings einiges zu beachten: Ralf Blum rät zu Pneus, die sogenannte Lamellentechnik verwenden. Lamellen sind schmale Schlitze im Reifenprofil, die den Kontakt zur Straße stärken und so für kürzere Bremswege sorgen. Dabei sei es durchaus ratsam, höherpreisige Modelle zu wählen, die in der Regel eine längere Lebenszeit haben.

Gesetzlich vorgeschrieben ist die Nutzung von Winterreifen nur bedingt: Einen festen Zeitraum, in dem diese genutzt werden müssen, gibt es nicht. Der ADAC spricht hier von der „situativen Pflicht“ – das Auto muss also über entsprechende Bereifung verfügen, wenn es glatt oder rutschig ist. Ganzjahresreifen, die ein Bergpiktogramm mit Schneeflocke oder das M+S-Zeichen (Matsch und Schnee) aufweisen, gelten gesetzlich als Winterreifen. Wer trotzdem bei schlechten Straßenbedingungen mit Sommerreifen erwischt wird, muss bis zu 80 Euro Strafe zahlen und bekommt einen Punkt in Flensburg.