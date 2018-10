Pilze sammeln : Reiche Beute im Pilzrevier

Robert Latta freut sich über eine gute Sammelsaison und bringt prall gefüllte Körbe mit nach Hause.

Robert Latta strahlt. Gerade ist er anderthalb Stunden durch das Unterholz eines Waldes zwischen Silberstedt und Langstedt gestreift. Immer auf der Suche nach dem nächsten Pilz. Die Ausbeute kann sich sehen lassen. Sein Korb ist gefüllt mit kleinen und großen Exemplaren – ein Erfolgserlebnis.

„Es ist ein bisschen wie Schnitzeljagd, nur das niemand etwas versteckt hat“, sagt der 26-Jährige. Seit er laufen kann, geht er Pilze sammeln. Zuerst mit seinen Eltern, die ihre Leidenschaft an den Sohn weitergeben haben, jetzt auf eigene Faust. Abgesehen hat er es vor allem auf Steinpilze und Braunkappen. „Die haben nicht so viele giftige Verwandte“, erklärt er, während er ein erstes Exemplar mit dem Messer vom Boden löst.

Nach der ersten Freude über den schnellen Fund kommt jedoch die Enttäuschung. „Den kann man nicht mehr essen“, sagt Latta und zeigt, warum. Er hat den Pilz aufgeschnitten, das Innere ist matschig, fast etwas schleimig. „Schade“, sagt Latta und schmeißt ihn weg. Trotzdem ist bei dem Rettungsassistenten jetzt das Jagdfieber geweckt.

„Man weiß nie, was einen erwartet, aber gerade das macht Spaß“, sagt er. Während der Pilzsaison geht er von Ende September bis Mitte Oktober regelmäßig in den Wald. Zum Ausgleich: „Es gibt nichts schöneres als nach einem Nachtdienst direkt morgens hierher zu fahren und nach Pilzen zu suchen“, sagt er und schwärmt von der besonderen Atmosphäre in dem Waldstück. Bei seiner Arbeit müsse er oft schreckliche Dinge verarbeiten. Die Zeit im Wald, dessen Position er nicht so gerne in der Zeitung lesen möchte, helfe ihm dabei. „Jeder Pilzsammler behält sein Gebiet gerne für sich“, sagt er und lacht.

Trotz dieser Geheimhaltungstaktik sind aber wohl auch schon andere auf dieselbe Idee gekommen. Abschnittene Pilzreste am Wegesrand zeugen davon. Doch der Schleswiger lässt sich nicht abschrecken. „Man findet oft Pilze dort, wo man es nicht erwartet“, sagt Robert Latta und verschwindet daraufhin mit einem kleinen Sprung ins Unterholz. Über umgestürzte Baumreste, morsche Zweige und moosige Hügel geht es fernab des regulären Weges weiter. Hier riecht es leicht modrig. Ein Hinweis auf ein mögliches Pilzvorkommen.

Wie auf einer Pirsch streift er durch den Mischwald. „Wer hier sammeln möchte, der sollte schon gut zu Fuß sein“, sagt Latta. Den Blick hat er dabei konzentriert auf den Boden gerichtet. Plötzlich entgleitet ihm ein lautes „Wow“. Er zählt durch. Auf einer kleinen Lichtung stehen gleich sechs Pilze auf einmal – unberührt. „Sie haben sich gut versteckt. Aber wo ein Pilz ist, sind oft noch andere“, sagt er und schneidet einen nach dem anderen ab. Nach und nach füllt sich so sein mitgebrachter Korb. Am Ende werden es um die 700 Gramm sein. Eine stolze Ausbeute, wenn man bedenkt, dass ein Kilo Steinpilze im Handel zurzeit 40 Euro kostet.

„So eine gute Saison habe ich zuletzt vor zehn Jahren erlebt“, sagt der 26-Jährige. Dass es aufgrund des trockenen Sommers weniger Pilze gibt als in den vergangenen Jahren, kann er nicht bestätigen. Im Gegenteil: „Im letzten Jahr hatte ich insgesamt nur einen halben Korb voll“, erinnert er sich. Woran diese gute Ausbeute liegt, das kann sich Robert Latta jedoch auch nicht erklären. „Man findet Pilze an den unmöglichsten Stellen. Vielleicht reagiert die Natur so auf die ungewöhnlichen Umstände. Im selben Atemzug hat er auch noch eine Bauernregel parat: „Gibt es viele Pilze und Nüsse, dann soll es einen harten Winter geben.“

Auf dem Rückweg zum Auto stolpert Robert Latta dann noch über zwei besonders hübsche Exemplare. Die Pilze sind am Fuß zusammengewachsen. Sie sehen so aus als würden sie gerade kuscheln. Ganz behutsam löst er das Paar von dem Boden, fast zärtlich hält er sie in der Hand. „Es ist toll, was die Natur geschaffen hat. Jeder Pilz hat seinen eigenen Charakter“, sagt er und legt sie in den Korb.

Den Nachmittag wird er damit zubringen seine Ausbeute zu reinigen und zuzubereiten. Zunächst trocknet er sie, später wird er sie weiterverarbeiten. „Der Geschmack der Pilze ist nicht mit denen zu Vergleichen, die man im Supermarkt bekommt“, schwärmt er. Bis es Frost gibt, will er sich weiter auf die Suche nach ihnen machen.