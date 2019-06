Regnerische Flugschau in Jagel

24 000 Besucher beim Tag der Bundeswehr

von Gero Trittmaack

16. Juni 2019, 11:41 Uhr

Jagel | Nur das Wetter trübte die Stimmung ein wenig: Mehr als 24 000 Besucher kamen am Sonnabend auf den Fliegerhorst des Taktischen Luftwaffengeschwaders 51 nach Jagel zum Tag der Bundeswehr. 1400 Soldaten waren im Einsatz, dazu ungezählte Helfer aus dem zivilen Bereich. 140 Busse sorgten für den Shuttle-Dienst zwischen den Parkplätzen und dem weitläufigen Gelände, auf dem 95 Stationen aufgebaut waren, um dem Publikum die Bundeswehr und speziell die Luftwaffe nahezubringen. 40 000 Besucher hatten die Organisatoren erwartet – der Nieselregen am Vormittag und ein Sturzregen um die Mittagszeit aber wirkten offenbar abschreckend. „Wir sind dennoch mit der Veranstaltung sehr zufrieden“, sagte Oberstleutnant Falk Stötzel, „glücklicherweise fiel der stärkste Regen während Pause zwischen den beiden Flugvorführungen“. Und so bekamen die Gäste zumindest am Vormittag das volle Programm aus der größtmöglichen Nähe geboten: Die Luft-zu-Luft-Betankung eines Tornados, die atemberaubende und teilweise fast beängstigenden Manöver eines Eurofighters, Hubschraubereinsätze und das riesige Transportflugzeug A 400 M. Reißenden Absatz fanden in dieser Zeit die kostenlosen, neonfarbenen Ohrstöpsel.

Die Eurofighter kamen am Nachmittag wegen der zu niedrig hängenden Wolkendecke zwar nicht mehr zum Einsatz, die Besucher aber hatten dafür ausreichend Gelegenheit, sich an den vielen Stationen über Gerät und Arbeit der Bundeswehr zu informieren und mit den Soldaten ins Gespräch zu kommen.

Kommodore Kristof Conrath zeigte sich stolz – auf die Angehörigen seines Geschwaders und alle Unterstützungskräfte. Auch beeindruckte ihn die „Leidensfähigkeit“ der Besucher, die sich vom Wetter nicht abschrecken ließen.