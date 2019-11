Aktivregion Eider-Treene-Sorge tarp : Regionalbudget: Fitnessgeräte aus dem Fördertopf

Der Tarper Seniorenbeirat hatte die Idee – das Regionalbudget der Aktivregion Eider-Treene-Sorge machte die Investition möglich.

26. November 2019, 10:07 Uhr

Tarp | Ein nagelneuer kleiner Sportparcours belebt den Tarper Schellenpark. Vier glänzende Geräte laden ab sofort zur Bewegung an frischer Luft ein. Sie wurden am Fußweg zwischen den Straßen An der Rampe und Am Wasserwerk bzw. am Kindergarten Friedrich-Fröbel-Straße installiert.

Der Wunsch nach Fitness-Geräten wurde vom Seniorenbeirat geäußert. Die Gemeinde Tarp konnte ihn jetzt dank des neuen Fördertopfes Regionalbudget realisieren. Wichtig war die fristgerechte Fertigstellung. Bis zum 15. November musste das Vorhaben abgeschlossen sein. „Das kurze Zeitfenster, das sich nach der Mittelzusage ergab, bereitete uns anfangs keine Sorgen“, berichtet Bürgermeister Peter Hopfstock. „Als jedoch die bestellten vier Sportelemente in Einzelteile zerlegt geliefert wurden und zusätzliche Stunden einkalkuliert werden mussten, wurde uns nur ein wenig mulmig.“ Die Mitarbeiter des Tarper Bauhofes stellten sofort alle anderen Arbeiten zurück, um sich dem Zusammenbau zu widmen. „Schweißausbrüche bekamen wir erst, als die Betonfundamente für die Stationen gegossen werden sollten, es aber nicht aufhörte zu regnen.“ Weil das Abbinden deshalb länger dauerte, der Parcours jedoch wegen der Förderbedingungen installiert werden musste, bastelten die Bauhof Mitarbeiter kurzerhand einen Anti-Benutzungsschutz um die einzelnen Geräte. Dieser wurde jetzt entfernt. „Die vier Stationen sind damit freigegeben.“ Harald Gersen vom Seniorenbeirat ist begeistert: „Toll, dass nun alle Bürger jederzeit trainieren können.“

„Ohne den Zuschuss des Regionalbudgets in Höhe von 80 Prozent hätten wir jetzt weder diesen Sportparcours noch die Elektro-Ladesäule an der Touristinfo beauftragt“, erklärt Hopfstock. „Auf eine zweite bewilligte Ladesäule an der Alexander-Behm-Schule mussten wir verzichten, da wir diese Maßnahme wegen der umfangreichen Erdarbeiten nicht bis zum Stichtag geschafft hätten. Also hätten wir keine finanzielle Unterstützung bekommen und hätten 100 Prozent bezahlen müssen“.

Horst Rudolph, Leitender Verwaltungsbeamter des Amtes Oeversee und in der Aktivregion Eider-Treene-Sorge engagiert, wirbt für den neuen Fördertopf Regionalbudget, der mit Mitteln des Bundes und der Länder zur Entwicklung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes gespeist wird. „In jeder Aktivregion stehen 200.000 Euro für Kleinstmaßnahmen bis zu 20.000 Euro zur Verfügung. Da sie der Stärkung des ländlichen Raumes dienen müssen, gibt es eine breite Spanne von Möglichkeiten.“ Er weist darauf hin, dass sich nicht nur Kommunen, sondern auch Vereine und Privatpersonen bewerben können. „Dieser Geldsegen hilft, landesweit kleine Projekte umzusetzen.“ Wer Ideen hat, möchte sich bei seiner Gemeinde, der Amtsverwaltung oder bei der Aktivregion melden, damit sie bei den Regionalbudget-Anträgen für das Jahr 2020 berücksichtigt werden können.