Handewitt : Raupen fressen Stiftungsland Schäferhaus leer

Die Pflaumen-Gespinstmotte hat Zigtausende Weißdorn-Sträucher befallen. Vögeln fehlt das Winterfutter.

von Matthias Kirsch

18. Juni 2019, 18:33 Uhr

Handewitt | Entlang der A 7 waren die von ihnen befallenen Büsche schon auffällig – jetzt haben sie sich die Weißdorn-Sträucher im Stiftungsland Schäferhaus bei Handewitt vorgenommen: Die Raupen der Gespinstmotte überziehen derzeit viele Gewächse mit spinnwebenartigen Netzen und fressen sie komplett kahl – dabei sorgen sie für fast apokalyptische Szenen.

„Das letzte Jahr war ein gutes Jahr für die Gespinnstmotten – da haben sie massenhaft Eier gelegt“, erklärt Gerd Kämmer, der mit seinem Verein Bunde Wischen die mehr als 300 Hektar im nördlichen Teil des Stiftungslandes beweidet. „Die meisten Eier haben den milden Winter gut überstanden, und im Frühjahr sind Unmengen von Larven geschlüpft, die sich sattgefressen haben und jetzt verpuppen.“ Hier im Schäferhaus ist es die Pflaumen-Gespinnstmotte, die sich auf Weißdorn und Schlehen stürzt. 900 Arten gibt es, die jeweils eigene Wirtspflanzen nutzen. „An der Autobahn ist es übrigens die Traubenkirschen-Gespinnstmotte, die dort vor allem Pfaffenhütchen befallen hat“, ergänzt der Biologe, der auch Kreisnaturschutzbeauftragter ist und gestern dem Ersten Kreisrat Walter Behrens das Phänomen vor Ort zeigte.

In vier Wochen sind die Weißdorn-Sträucher wieder grün. Gerd Kämmer, Biologe

Seit der Aufgabe des Bundeswehr-Standorts, wo sowohl Kämmer als auch Behrens noch im Panzer gefahren sind, „entwickelt sich die Fläche zu einem wichtigen Hotspot für den Artenschutz“, sagt Behrens. Allein 273 Schmetterlingsarten wurden hier gezählt.

Den beiden kommen die Raupen einerseits nicht ganz ungelegen: „Wir hoffen ein wenig, dass einige Weißdorn-Büsche absterben, weil es sowieso zu viele werden“, so Kämmer. Allerdings: So schlimm die kahl gefressenen Büsche auch aussehen mögen, „die allermeisten sterben nicht“, erklärt Kämmer. „In vier Wochen sind sie wieder grün. Die Gespinnstmotten haben nur eine Generation im Jahr und lassen die Büsche dann in Ruhe.“ In zwei bis drei Wochen werden Millionen kleine weiße Falter mit weißen Punkten schlüpfen und mit ihren Eiern für eine neue Generation sorgen.

Schwere Folgen für die Vogelwelt

Schwere Folgen erwartet Gerd Kämmer jedoch für die Vogelwelt. Die Beeren der zigtausend Sträucher sind ein wichtiges Winterfutter. „Das wird in diesem Winter ein Totalausfall für die Vögel.“

Derlei lokal auftretenden Massenphänomene gibt es zwar alle paar Jahre einmal – „aber dass sie zunehmen, ist für mich schon ein deutliches Zeichen für Veränderung in der Umwelt – alles wird extremer, ähnlich wie Hitzewellen oder Starkregen-Ereignisse“, sagt Kämmer.