Schleswig : Raubüberfall in der Bahnhofstraße

Die Polizei sucht nach einem jungen Paar, das versucht hat, einen 22-Jährigen auszurauben.

18. März 2020, 11:29 Uhr

Schleswig | Die Kriminalpolizei fahndet nach einem jungen Pärchen, das am Dienstagabend versucht hat, einen 22-Jährigen auszurauben. Wie die Polizei mitteilte, kam der Mann um 22.17 Uhr zu Fuß vom Bahnhof, als ihm in Höhe der Straße Hornbrunnen ein Pärchen entgegenkam und nach der Uhrzeit fragte. Als er sein Handy herausholte, um die Uhrzeit abzulesen, zog der männliche Täter eine Schreckschusspistole und forderte die Herausgabe von Smartphone und Geldbörse. Der Überfallene widersetzte sich dieser Aufforderung; der männliche Täter gab einen Schuss ab. Anschließend flüchtete das Pärchen ohne Beute in Richtung Hornbrunnen. Der 22-Jährige blieb unverletzt.

Polizei sucht Zeugen

Der männliche Täter wird wie folgt beschrieben: ca. 20 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß und schlank. Er hat einen Oberlippenbart und sehr kurzes Haar. Bekleidet war er mit brauner Lederjacke, rotem Pullover und hellen Schuhen. Der Mann sprach kein akzentfreies Deutsch. Zu seiner Begleiterin gibt es keine Angaben.

Die Kriminalpolizei in Schleswig bittet Zeugen sowie weitere Personen, die Angaben zur Identität des Täterpärchens machen können, um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 04621/840.

