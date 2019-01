Zeugen gesucht : Raubüberfall am Schleswiger Bahnhof

Ein 34-Jähriger ist Sonntag am Schleswiger Bahnhof Opfer eines Raubüberfalls geworden. Die Polizei sucht nach Zeugen.

von sh:z

28. Januar 2019, 14:42 Uhr

Schleswig | Ein 34-Jähriger ist am Bahnhof Opfer eines Raubüberfalls geworden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der Mann am Sonntag gegen 13.30 Uhr gerade dabei, seine Fahrkarte am Automaten an der Außenseite des Gebäudes zu ziehen, als eine unbekannte Person an ihn herantrat, ihn mit einem Messer bedrohte und die Herausgabe von Bargeld forderte. Der Täter erbeutete einen dreistelligen Betrag und flüchtete anschließend in Richtung Mansteinstraße.

Der Mann wird wie folgt beschrieben: zirka 25 Jahre alt, rundliches Gesicht, ohne Bart und Brille, etwa 1,70 Meter groß und schlank. Er trug graue Oberbekleidung mit Kapuze, eine graue Jogginghose, graue Sportschuhe sowie schwarze Socken, die über die Hosenbeine gezogen waren.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich an die Kripo in Schleswig unter der Rufnummer 04621/840 zu wenden.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?