Schloss Gottorf in Schleswig : Rathmanns Food-Fotos werden fürs Hospiz versteigert

53 Bilder des Lebensmittel-Fotografen Peter Rathmann kommen bei einer Auktion auf Schloss Gottorf unter den Hammer.

von Alf Clasen

08. Oktober 2019, 17:44 Uhr

Schleswig | Er zählt zu den besten seines Fachs in Deutschland – der Fotograf Peter Rathmann. In seinem Studio für Fotodesign in Ascheffel entstehen gefragte Arbeiten aus Bereichen wie Architektur, Still Life und vor allem der Food-Fotografie. In den vergangenen Monaten hingen 53 großformatige Fotografien, von denen viele in Zusammenarbeit mit Gastronomiebetrieben der Erzeuger-Gemeinschaft „Feinheimisch“ entstanden waren, in der Rotunde der Nord-Ostsee-Sparkasse im Schleswiger Stadtweg.

Strauchtomaten, Wildaustern, seltene Apfelsorten, lila Rosenkohl oder auch ein kunterbunter Donut sorgen bei ihren Betrachtern für Gesprächsstoff, rücken unsere Lebensmittel in ein neues Licht.

Wenn eine zweite Station der Ausstellung „das LebensMittel“ am 6. November in der Verbandszentrale der Sparkassen in Kiel (Faluner Weg) beendet ist, ist der Weg der 53 Kunstwerke ein ganzes Stück weit vorbestimmt. Die allesamt hochwertig gerahmten Fine-art-Prints im Format 100 mal 70 Zentimeter sollen den Besitzer wechseln und zugleich einen guten Zweck erfüllen. Denn der 66-jährige Rathmann zählt zu der wachsenden Gruppe der Unterstützer des Petri-Hauses in Schleswig. Der gebürtige Rendsburger möchte seinen Beitrag leisten für die Errichtung eines stationären Hospizes, das in Schleswig entsteht, für dessen Bau und Betrieb aber nach wie vor Geld benötigt wird.

Nach Ausstellungsende werden alle Food-Fotografien den beiden Schleswiger Rotary-Clubs übergeben, die am Nachmittag des 30. November die Werke zugunsten des Petri-Hauses versteigern werden. Stattfinden wird die öffentliche Versteigerung in der Reithalle auf Schloss Gottorf, als Auktionator steht der langjährige Kustos für Gemälde am Landesmuseum, Thomas Gädeke, bereit.

Die beiden Schleswiger Rotary-Präsidenten Thomas Beck (RC Schleswig-Gottorf) und Ingeborg Adrian (RC Schleswig) können sich weiterer Unterstützer gewiss sein: vom RC Rendsburg-Mittelholstein, dem Service-Club gehört Peter Rathmann seit vielen Jahren an, vom RC Kiel-Düsternbrook, dem Verein „Feinheimisch“ und natürlich vom Freundeskreis Hospizdienst Schleswig.



Fotos können im Internet begutachtet werden





Die Food-Fotos werden bereits auf der Internetseite www.petri-haus.de präsentiert. Im Gespräch mit dem Fotografen einigte man sich auf ein Einstiegsgebot für jede Arbeit in Höhe von 250 Euro.

Die Versteigerung der Fotos beginnt am 30. November um 15 Uhr, ab 14 Uhr ist vor Ort in der Reithalle die Bieter-Registrierung und eine Inaugenscheinnahme der Originale möglich.