Stadtverwaltung Schleswig : Rathaus öffnet wieder – mit Einschränkungen

Auch die Stadtbücherei soll langsam wieder geöffnet werden. Stadtmuseum muss noch warten.

von Sven Windmann

29. April 2020, 17:27 Uhr

Schleswig | Seit 16. März ist das Rathaus dicht. Seitdem kommen Bürger nur noch in sehr dringenden Fällen in den Schleswiger Verwaltungssitz und seine Außenstellen. Am kommenden Montag nun, dem 4. Mai, öffnen sich die Tore wieder – wenn auch nur mit Einschränkungen.

„Wir wollen weiterhin vieles per Telefon und E-Mail erledigen. Das hat in den vergangenen Wochen gut funktioniert. Aber in manchen Fällen geht es nicht ohne den persönlichen Besuch“, sagt Bürgermeister Stephan Dose. Der sei künftig aber nur möglich, wenn man sich vorher einen Termin geholt hat. Dies werde von einer Einlasskontrolle, die installiert wird, geprüft. Ebenso werden die Besucher Masken tragen müssen. „Hier liegen allein 200 Pässe bereit, die abgeholt werden müssen. Aber es können nicht alle Leute gleichzeitig rein“, sagt Dose und hofft auf die Geduld der Schleswiger.

Die ist auch gefragt, weil zurzeit deutlich weniger Sachbearbeiter im Rathaus sitzen als normalerweise. „Wir haben im März innerhalb kürzester Zeit 80 Home-Office-Plätze eingerichtet. Auch künftig sollen so viele Mitarbeiter wie möglich von zu Hause aus arbeiten“, so Dose, „um die Ansteckungsgefahr zu minimieren und so den Betrieb der Verwaltung zu garantieren.“

So werden ab Mai zunächst jeweils nur zwei Plätze im Einwohnermeldeamt besetzt. „24 Termine pro Tag nehmen wir dort deshalb nur an“, sagt Fachbereichsleiterin Julia Pfannkuch. Sie verweist darauf, dass Warteschlangen möglichst vermieden werden sollen. Gleichzeitig werde „unser altes, enges Rathaus“ künftig deutlich öfter gereinigt.

Ebenfalls den Betrieb langsam wieder aufnehmen soll die Stadtbücherei. Schon ab heute können dort bestellte Bücher abgeholt werden. „Wir hoffen, dass wir dann im Laufe des Mai mit Einschränkungen wieder richtig öffnen können.“ Auch für das Jugendzentrum arbeite man an einer Lösung. Wann die Volkshochschule und das Stadtmuseum wieder für das Publikum geöffnet werden, stehe noch nicht fest.