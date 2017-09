Schleswig : Rat beschließt höhere Spielgerätesteuer

vergrößern 1 von 2 Foto: ac 1 von 2

von Alf Clasen

erstellt am 26.Sep.2017 | 07:00 Uhr

Sie hatten mächtig Druck gemacht. Etliche Schreiben von Spielhallenbetreibern und -beschäftigten waren in den vergangenen Wochen in den Briefkästen der Ratsmitglieder gelandet. Und gestern war dann noch ein Dutzend Betroffener zur Ratsversammlung erschienen, um ihre ablehnende Haltung zu einer Erhöhung der Vergnügungssteuer zu bekräftigen. „Da hängt für uns viel dran“, meinte eine Spielhallenaufsicht am Rande der Sitzung. Am Ende reichte es für sie und ihre Kollegen nur zu einem Teilerfolg. Die Spielgerätesteuer wird statt um drei nur um zwei Prozent erhöht – und das schrittweise in den kommenden beiden Jahren. Hintergrund der Steuererhöhung ist, dass die Kommunalaufsicht des Landes klamme Städte wie Schleswig anhält, Einnahmequellen zur Haushaltskonsolidierung konsequent auszuschöpfen.

Der Abstimmung im Rat war eine intensive Debatte vorausgegangen. Nachdem der Finanzausschuss vor gut drei Wochen noch mehrheitlich empfohlen hatte, den Steuersatz für Spielgeräte von derzeit 14 auf 17 Prozent zu erhöhen – die Stadtverwaltung erhoffte sich dadurch jährliche Mehreinnahmen von 110 000 Euro –, sprach sich die CDU-Fraktion nun dagegen aus. „Wir schießen uns ins eigene Knie“, sagte Steffanie Hildebrandt, die Vorsitzende des Finanzausschusses. Es stünden die Existenz der Betriebe und damit eine Reihe von Arbeitsplätzen auf dem Spiel. „Die Betreiber können höhere Steuern nicht einfach auf die Spieler abwälzen.“ Einsätze und Gewinnausschüttung seien gesetzlich klar geregelt, so Hildebrandt.

Rückendeckung erhielt die CDU von den Ratsherren Jürgen Wenzel (FDP), Ingo Harder (Bündnis für Bürger) und Arne Olaf Jöhnk (Freie Wähler). Letzterer führte auch ein sozialpädagogisches Argument ins Feld. In den Spielhallen finde – anders als im Internet, wo man viel leichter Haus und Hof verzocken könne – „eine Art von betreutem Spielen“ statt, meinte Jöhnk.

Das Argument der Arbeitsplätze verfing auch bei SPD, Grünen und SSW. „Das sind Fulltime-Jobs. Die Leute leben von dieser Arbeit“, sagte SSW-Fraktionschef Harry Heide. Er schlug daraufhin zunächst vor, die dreiprozentige Steuererhöhung über drei Jahre zu strecken. „Damit sich die Betriebe besser darauf einstellen können.“

Nach einer 20-minütigen Beratungspause brachte der SSW einen modifizierten Kompromissantrag ein, der die besagte Steuererhöhung auf 16 Prozent innerhalb der nächsten beiden Jahre vorsieht. Der Antrag wurde mit der Mehrheit von SPD, Grünen und SSW gegen die Stimmen von CDU und den drei fraktionslosen Ratsmitgliedern angenommen.

Mario Tants vom Automaten-Verband Schleswig-Holstein kann mit dem Ergebnis zumindest halbwegs leben. „Ich weiß, dass bei einer dreiprozentigen Steuererhöhung einzelne Betreiber geklagt hätten“, sagte er.

In Schleswig gibt es elf Spielhallen. Nach Angaben von Tants beschäftigt jeder Betrieb durchschnittlich drei Festangestellte, zwei Teilzeitkräfte sowie eine Aushilfe. Mit 14 Prozent liegt der Steuersatz für den Betrieb der Automaten derzeit unterhalb dessen, was andere Mittelstädte im Land durchschnittlich erheben. In Husum, Eckernförde und Itzehoe werden ebenfalls 14 Prozent verlangt. In Rendsburg hingegen beträgt der Steuersatz für Daddelautomaten 18 Prozent, in Heide, Pinneberg und Geesthacht sogar 20 Prozent.