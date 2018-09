Schleswig : Rasenmäher auf vier Beinen

Das Nabu-Gelände am Brautsee wird ab sofort von Brillenschafen und Heidschnucken gepflegt.

von shz.de

17. September 2018, 16:33 Uhr

Zwei Hektar grüne Wiesenfläche, frisches Wasser und jede Menge Sträucher zum Knabbern – da mussten sich die insgesamt 30 Kärntner Brillenschafe und Heidschnucken der Nachwuchs-Schäfer Adrian Lenz (26) und Markus Hinz (31) aus Brodersby nicht zweimal bitten lassen. Und auch Hütehund „Jönne“ musste nicht nachhelfen. Mit einem beherzten Sprung ging es sogleich hinaus aus dem Anhänger und hinein in die Natur des Nabu-Geländes am Schleswiger Brautsee. Dort fühlte sich die Schafherde, allesamt Mutterschafe und ihre einjährigen Töchter, offensichtlich gleich pudelwohl – und das freute nicht nur die Schäfer, sondern auch den Nabu-Vorsitzenden Widukind Glodeck, der das Schauspiel verfolgte.

„Für die Schafe ist es hier eine Wohlfühl-Oase. Natur- und Artenschutz, das passt hier so gut zusammen. Wir freuen uns über die Zusammenarbeit“, sagte Glodeck. Insbesondere das Kärntner Brillenschaf sei eine gefährdete Nutztierrasse, die es nicht nur als Fleischlieferant zu erhalten gelte. Ihre Gesichter mit den markanten schwarzen Augenringen, die ein wenig denen eines Panda-Bären ähneln, verleihen der Schafrasse auch optisch eine Besonderheit. Gemeinsam mit der Herde der Heidschnucken, die auch gerne das Blattgrün von Büschen und Sträuchern fressen, halten die Brillenschafe das Gras kurz. Rund ein Jahr werden die Schafe am Brautsee beheimatet sein. Am 20. Oktober erhält die Herde zudem männliche Heidschnucken-Gesellschaft. Weiterhin halten die Hobby-Schäfer Ausschau nach einem geeigneten Kärntner Brillenschafbock, der den Artenerhalt sichert. Die Schäfer Lenz und Markus sind unter Tel. 04 622 / 99 49 779 oder per E-Mail an info@lammeslust.de zu erreichen.