20,4 Prozent in Tielen : Rätselraten in der AfD-Hochburg

von Alf Clasen

erstellt am 29.Sep.2017 | 07:32 Uhr

Die Zukunft von Tielen trifft sich auf dem neuen Spielplatz. Mehrere Mütter haben sich an diesem Nachmittag gemeinsam mit ihren Kindern zusammengefunden auf dem schmucken Gelände direkt an der Eider. Saft, Obst und Kekse werden gereicht, die Sitzbank dient als Wickeltisch. Es wird gelacht und gekreischt. Idyllisches Landleben in einem Dorf, das aufgrund des aktuellen Kindersegens schon bald die 300-Einwohner-Grenze knacken könnte.

Aber auf der Idylle liegt seit der Bundestagswahl ein Schatten. Jeder fünfte Tielener hat am vergangenen Sonntag sein Kreuz bei der AfD gemacht. 20,4 Prozent der Zweitstimmen für die Rechtspopulisten – in der südlichsten Gemeinde des Kreises Schleswig-Flensburg herrschen sächsische Verhältnisse. Nirgendwo sonst im Wahlkreis 1 hat die AfD annähernd so viel Zuspruch erhalten wie in Tielen.

Wie ist solch ein Ergebnis möglich? Die Spurensuche in der Woche danach beginnt auf dem Spielplatz.

„Wir haben gerade erst wieder über das Thema geredet. Ich kann mir das nicht erklären, warum so viele die AfD gewählt haben“, sagt Eike Siemsen (39). „Wir haben doch eine tolle Gemeinschaft im Dorf. Hier kann man sein Kind noch auf die Straße lassen, alle passen aufeinander auf.“ Man spürt es, die zweifache Mutter fühlt sich wohl hier. Aufgewachsen in Itzehoe, hat sie zehn Jahre in Hamburg gelebt, ehe sie die Liebe nach Tielen verschlug.

Auch Sabrina Rahn (38) sucht nach einer Erklärung. „Ich glaube, dass es reine Protestwähler sind und dass bei denen ein gutes Stück Uninformiertheit dabei ist“, sagt die studierte Betriebswirtin. Die Flüchtlingsproblematik jedenfalls, so betonen die beiden Frauen, spiele in Tielen keine Rolle. „Wir haben gar nicht die Infrastruktur, um Flüchtlinge aufzunehmen“, sagt Eike Siemsen.

Tielen ist ein Sackgassendorf. Lediglich die drei Kilometer lange Straße vom Ortsausgang Erfde führt in die abgelegene Gemeinde an einer Eiderschleife. „Hier musst du die Ruhe mögen“, weiß Jan-Peter Rief. Seit fünf Jahren ist er Bürgermeister. Damals hatte der Streit um eine geplante Biogasanlage das kleine Dorf im „Drei-Länder-Eck“ zwischen den Kreisen Schleswig-Flensburg, Dithmarschen und Rendsburg-Eckernförde schwer erschüttert. Die gesamte Gemeindevertretung war zurückgetreten, ein halbes Jahr lang hatte Tielen unter der Obhut eines Beauftragten der Kommunalaufsicht gestanden. „Seitdem haben wir eine junge Gemeindevertretung, und ich glaube, dass wir das gut im Griff haben“, sagt der 36-jährige Rief, der als Kassenleiter im Amt Jevenstedt (Kreis Rendsburg-Eckernförde) arbeitet und nebenbei noch ein bisschen Landwirtschaft betreibt. Der Konflikt von damals sei jedenfalls ausgeräumt. „Über Biogas schnackt keiner mehr“, bekräftigt Dennis Jacobs (33), der nicht nur im Gemeinderat sitzt, sondern auch der Freiwilligen Feuerwehr vorsteht.

Die beiden Männer sind zum verabredeten Gespräch ins „Bürgerhuus“ gekommen. Das ist seit dem Aus für die Gastwirtschaft vor mehr als einem Jahrzehnt der Mittelpunkt des Dorflebens. Die Vereine seien sehr rege, sagt Rief. Angler, Gilden, Sportschützen und Ringreiter sorgten für den Zusammenhalt der Gemeinde. Und Jacobs hebt hervor, dass die Feuerwehr mit 45 Aktiven im Verhältnis zur Einwohnerzahl eine der stärksten im ganzen Kreis sei. Neben den zwölf Bauernhöfen gibt es noch einen Autohändler und ein paar Handwerksbetriebe im Dorf, die Arbeitsplätze bieten.

Also alles gut in Tielen?

Mit Johann Siemsen (35) gesellt sich ein weiterer Gemeindevertreter dazu. Der Landwirt (100 Hektar, 80 Milchkühe) findet, dass manche Menschen auf sehr hohem Niveau stöhnen. „Wir haben es doch gut. Wir haben alle ein Dach überm Kopf, in Erfde gibt’s eine Schule, einen Doktor und Einkaufsmöglichkeiten. Also, hier AfD zu wählen – das finde ich schon krass“, sagt der Ehemann von Eike Siemsen.

Tielen ist eigentlich ein klassisches CDU-Dorf. Auch diesmal hat die Partei trotz des AfD-Erfolgs mit 58,6 Prozent der Erst- und 49 Prozent der Zweitstimmen noch ein standesgemäßes Ergebnis eingefahren, während die SPD auf gerade mal auf 16,6 beziehungsweise 14 Prozent gekommen ist.

Die drei Männer, als Gemeindevertreter Mitglieder der Wählergemeinschaft, machen kein Hehl daraus, dass sie Angela Merkel für die richtige Kanzlerin halten. „Ich bin ja auch nicht zufrieden mit der Politik. Aber wer könnte uns besser durch eine Krise führen als Angela Merkel?“ fragt Dennis Jacobs.

Ein Insider aus dem benachbarten Erfde führt an, dass in der Vergangenheit schon mancher Wähler aus Tielen sein Kreuz bei der NPD oder der DVU gemacht habe. Insofern überraschten ihn die jetzigen AfD-Wähler nur bedingt. Hat rechte Gesinnung also doch einen festen Platz in Tielen? Eine schlüssige Antwort bleibt bei unserem Besuch aus. Aber natürlich trägt niemand ein Schild mit der Aufschrift „Ich bin AfD-Wähler“ auf der Stirn.

Bürgermeister Rief empfiehlt, das Wahlergebnis nicht überzubewerten. Er geht von reinen „Proteststimmen“ aus. „Ich finde das nicht bedrohlich. Ich kenne meine Leute. Das sind alles ordentliche, hilfsbereite Menschen“, sagt er und führt ein Beispiel an: „Wenn sich hier einer mit dem Trecker festfährt, kommt sofort einer, der ihn rauszieht.“