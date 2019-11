Gemeindevertretung in Rabel : Rabel macht Schulden für das neue Feuerwehrhaus

Die Gemeinde nimmt einen Kredit auf über 225.000 Euro auf und wird zusätzlich durch hohe Kosten für Kita, Schule und Amtsumlage belastet.

20. November 2019, 08:36 Uhr

Rabel | „Der Umbau und die Erweiterung des Feuerwehrhauses sind bereits in vollem Gang. Ziel ist es, dass das Gebäude Ende des Jahres „dicht“ ist, und die Arbeiten im Sommer nächsten Jahres erledigt sind“, berichtete Rabels Bürgermeister Stefan Meyer in der jüngsten Sitzung der Gemeindevertretung. Das Fahrzeug der Wehr sei während der Bauphase ausquartiert und „überwintert“ in einer Halle von Gut Buckhagen. Da auch der Kameradschaftsraum von den Baumaßnahmen betroffen seien, fänden alle Veranstaltungen der freiwilligen Brandschützer vorübergehend im Gemeindehaus statt.

Das Investitionsvolumen für den Umbau und die Erweiterung beläuft sich auf 320.000 Euro. Das Land hat einen Zuschuss in Höhe von 70.000 Euro zugesagt. Die Gemeinde nimmt zur Finanzierung einen Kredit von 225.000 Euro auf. Die restlichen 25.000 Euro werden aus den liquiden Mitteln bereit gestellt. Durch den dadurch erforderlich gewordenen zweiten Nachtrag erhöht sich das Haushaltsvolumen für dieses Jahr auf 954.000 Euro.

Wegen der Umstellung der kommunalen Buchführung auf doppische Buchführung wurde es erforderlich, eine Eröffnungsbilanz zu erstellen und für die zurückliegende Jahre Abschlüsse anzufertigen. Diese liegen nun für 2014 bis 2017 vor. Sie alle schließen mit zum Teil erheblichen Fehlbeträgen ab, wodurch sich die liquiden Mittel reduzieren. Ende 2018 betrug er 225.000 Euro. Das Anlagevermögen von Rabel in Form von Straßen, kommunalen Flächen und Einrichtungen beläuft sich auf rund 1,3 Millionen Euro.

Für den Bürgermeister und die Gemeindevertreter steht fest, dass ausgeglichene Haushalte das Ziel sein müssen. Die Gemeinde benötige eine bessere finanzielle Ausstattung da hohe Kosten für den Kindergarten, die Schule und die Amtsumlage zu Schultern seien, hieß es. Die Hoffnung richtet sich nun auf das neue Finanzausgleichsgesetz. Nach den Worten von Meyer müsse es bei der Finanzierung des Kindergartens in Kieholm eine gerechtere Verteilung der Kosten geben. Bürgermeister Meyer merkte an, dass eine Beteiligung der vier Trägergemeinden entsprechend ihrer Steuerkraft der richtige Weg sei. Derzeit würden die Kosten auf der Grundlage der Anzahl der Kinder, die aus den Gemeinden kommen, verteilt.

Die Versammlung beschloss die Erneuerung der Siebrechenanlage der Kläranlage in Ewersholz. Dafür hatte sich der überörtliche Abwasserausschuss entschieden. Die Kosten für die Anlage belaufen sich auf knapp 50.000 Euro – davon hat Rabel 22,89 Prozent, dies entspricht gut 11.000 Euro, zu zahlen. Die Erneuerung ist notwendig, damit die Anlage arbeitsfähig bleibt.

In Rabel gibt es ein 2680 Quadratmeter großes Flurstück, das dem Bund gehört, aber von der Gemeinde seit Jahr und Tag gepflegt wird. Jetzt wird es einen Eigentümer-Wechsel geben. Besagte Fläche wird der Gemeinde kostenlos übertragen, allerdings muss sie die Vermessungskosten bezahlen – und das werden rund 2000 Euro sein. Wie die Fläche künftig genutzt wird, soll noch überlegt werden.

Die Gemeinde übernimmt in Zusammenarbeit mit dem Kappelner Lions-Club eine Patenschaft für das Projekt „Klasse 2000“ der Grundschule Kieholm im Schuljahr 2020/21. Bürgermeister Meyer stellte fest, dass es gut wäre, wenn Rabel Mitglied in jenem Förderverein wird, der sich für eine Schwimmhalle in Kappeln einsetzt.