Auf der Freiheit : Promenade bleibt gesperrt

Nach dem Hochwasserschaden vom März droht der Regattaplatz zur Großbaustelle zu werden.

von Ove Jensen

29. April 2018, 08:05 Uhr

In der nächsten Woche soll der kleine Strand vor dem Hotel „Strandleben“ auf der Freiheit offiziell zur Badestelle erklärt werden. Langsam hat sich der Uferstreifen auf der Freiheit bei den Schleswigern als Ausflugsziel etabliert. Wer aber in den vergangenen Sommern auf den Stufen der 200 Meter langen Promenade am Regattaplatz den Blick über die Kleine und die Große Breite genossen hat, wird darauf in diesem Sommer verzichten müssen. Das Hochwasser beim kräftigen Sturm Ende März hatte die Anlage so schwer beschädigt, dass sie für Spaziergänger gesperrt werden musste – und wann die Reparaturarbeiten beginnen, das ist noch immer unklar.

Ein Planungsbüro sei jetzt beauftragt worden, einen Vorschlag für das weitere Vorgehen vorzulegen, erklärte Rathaussprecher Eric Gehrke auf SN-Nachfrage. Dabei soll auch der benachbarte Schleiuferpark mit in den Blick genommen werden. Erst wenn dieser Vorschlag vorliege, könne man Aussagen über den Zeitrahmen und die Kosten machen. Ziel soll es dabei sein, die Promenade so zu befestigen, dass sie künftigen Hochwasserlagen besser standhält. Kaum eine andere Stelle des Schleswiger Schleiufers ist den starken Wellen bei Ostwind so unmittelbar ausgesetzt wie diese Promenade, die vor sechs Jahren für rund eine Million Euro errichtet wurde – größtenteils mit Geld aus einem Konjunkturpaket der Bundesregierung. Für die Reparatur müsste jetzt wohl die Stadt Schleswig allein aufkommen.