Hertie und parkhaus : Projektentwickler: „Die Stadt verrennt sich“

Der Elmshorner Projektentwickler Hans-Jürgen Rösch sagt, er stoße in Schleswig seit vier Jahren auf taube Ohren.

von Sven Windmann

04. Mai 2018, 07:54 Uhr

Seit einer gefühlten Ewigkeit wird in Schleswig schon darüber diskutiert, was aus dem alten Hertie-Kaufhaus werden soll und wie es mit dem maroden Parkhaus weitergeht. Passiert ist in all den Jahren bislang allerdings herzlich wenig. Zwar steht der Hertie-Abriss unmittelbar bevor, aber die großen Fragen drum herum sind noch immer nicht beantwortet.

Hans-Jürgen Rösch, Projektentwickler aus Elmshorn, glaubt zu wissen, woran das liegt. „In Schleswig gibt es anscheinend keinen Willen, dass die Stadt nach vorne kommt. Diese Dynamik fehlt total. Stattdessen findet man immer wieder neue Gründe, um Pläne aufzugeben oder auf die lange Bank zu schieben“, sagt er – und weiß dabei aus eigener Erfahrung, wovon er spricht.

Als langjähriger Geschäftspartner des kürzlich verstorbenen Immobilienunternehmers Uwe Hahn hat Rösch, der mit seiner Firma in ganz Norddeutschland tätig ist, schon mehrfach in Schleswig Projekte entwickelt und angeschoben. Inzwischen aber rennt er öfter gegen Wände anstatt offene Türen ein.

Dabei geht es insbesondere um die beiden großen Sorgenkinder Hertie und Parkhaus. „Wir haben der Stadt schon seit 2015 immer wieder Vorschläge unterbreitet, wie man diese Probleme lösen kann. Aber es fehlt in Schleswig ganz offensichtlich der Wille zum Durchstarten“, meint er und verweist auf „unzählige Gespräche“ mit der Verwaltung, den Ratsfraktionen und etlichen anderen Menschen, die in der Stadt an entscheidenden Hebeln sitzen. „Wir haben in diesen Runden sehr viel positive Rückmeldungen bekommen. Aber am Ende fehlt der Mut zu Entscheidungen“, moniert Rösch.

Konkret hätten er und seine Partner der Stadt vorgeschlagen, auf dem Hertie-Grundstück ein neues Parkhaus mit Platz für 400 Autos zu schaffen. Allein im Erdgeschoss sollte eine Ladenzeile entstehen. Dieses Projekt sollte zuerst umgesetzt werden, um dann das marode Parkhaus am Zob abreißen zu können. „Denn die Leute müssen ja irgendwo ihr Fahrzeug abstellen können.“ Im zweiten Schritt sollte dann an der Königstraße ein weiteres Parkhaus für 300 Pkw entstehen. Darunter hat Rösch einen großen Frischemarkt geplant mit einem Sortiment, das es so nicht in der Region gibt. „Als Anker, damit die Menschen in die Stadt kommen.“ Zusätzlich sollte an dieses Gebäude ein weiteres Parkhaus mit rund 300 Plätzen angedockt werden, und zwar dort, wo jetzt noch die alte Feuerwache steht.

„Schleswig braucht Highlights, die die Leute anlocken. Das muss ein Angebot sein, das es in den Nachbarstädten wie Rendsburg und Eckernförde nicht gibt“, sagt Rösch. Er habe mehrere solvente Investoren in der Hinterhand, die sofort Ja sagen würden, sollte sich die Stadt für seine Pläne entscheiden. Hinzu kämen mindestens acht Kaufleute, die sich dann in der Ladenstraße ansiedeln wollen. „All das habe ich der Politik und der Verwaltung mehrfach detailliert präsentiert“, sagt der Elmshorner. Man hätte mit der Umsetzung längst anfangen können, stattdessen aber gebe es in Schleswig Stillstand. „Aber man kann doch nicht weitere vier, fünf Jahre warten, ehe hier etwas passiert. Das muss jetzt geschehen“, meint er.

Ein großes Problem sei dabei der Rahmenplan für die Innenstadtsanierung, der das Parkhaus-Quartier mit einschließt. Ein großer Fehler, wie Rösch meint. Denn: „Die Stadt verrennt sich im Rahmenplan und stellt private Interessen zurück, um ja keine Fördergelder zu verlieren.“ Dabei wollten er und seine Partner gar keine Hilfen vom Land in Anspruch nehmen, weder bei Hertie noch beim Parkhaus. Das Geld, das für die Innenstadtsanierung zur Verfügung steht, könnte man also für andere Zwecke einsetzen. Röschs Fazit: „Schleswig hat meiner Meinung nach großes Entwicklungspotenzial. Sich aber allein auf Fördergelder und ein Wikinger-Image zu verlassen, reicht nicht. Es gibt Leute von außerhalb, die hier ihr Geld einbringen wollen, aber sie haben offenbar keine Chance – warum auch immer.“