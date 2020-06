Sörup : Premiere für Sörups Wochenmarkt

Gelungener Auftakt mit regionalen Produkten und bester Stimmung auf dem Bahnhofsplatz

07. Juni 2020, 17:05 Uhr

Sörup | Lange schon hatten sich die Einwohner von Sörup einen Wochenmarkt gewünscht – jetzt war es endlich soweit. Neun Beschicker waren zur ersten Ausgabe des Marktes auf den neu gestaltetet Bahnhofsplatz gekommen und freuten sich über das Angebot der regionalen Produkte. Trotz der Cornona-Auflagen herrschte ein großer Andrang und fast schon euphorische Stimmung.

„Frische und Regionalität sollen diesen Markt kennzeichnen“, hob Bürgermeister Dieter Stoltmann in seiner Eröffnungsrede hervor. Und das kam bei den Kunden bestens an. Zum Beispiel bei Harald Hohnspehn, der zum Einkaufen gekommen war und den Wochenmarkt als Riesengewinn für Sörup bezeichnete – vor allem, weil fast alle Waren aus der näheren Umgebung stammten. „Ich werde auch in Zukunft kommen“, versprach Rita Konietzko. Und Monika und Bodo Quost sehen in den regionalen Produkten einen Ansatz zur Förderung der Region.

„Wir haben lange auf diesen Tag hingearbeitet“, berichtete Bürgermeister Stoltmann und dankte Finn Jensen von den Markt-Machern für die Organisation des Marktes. Rund 10 000 Euro hatte die Gemeinde in die Vorbereitung des neuen Angebots gesteckt, das den Sörupern auch künftig regelmäßig geboten werden soll. Und als Anreiz für die Beschicker sollen so lange keine Standgebühren erhoben werden, bis sich der Markt etabliert hat.

An diesem ersten Tag konnten noch nicht alle Kundenwünsche erfüllt werden, Gemüse und Frischfleisch waren noch nicht im Angebot. Aber daran wird gearbeitet, erklärte Tina Kuhlei von den Markt-Machern. „Der Markt lebt von der ganzen Vielfalt der Waren – und der Markt wird in Zukunft noch um neue Anbieter bereichert“, versprach sie.

Zufrieden zeigte sich jetzt schon Cindy Jahnke, die an ihrem Stand Ziegenkäseprodukte anbot. Verkaufsschlager war das von ihr selbst kreierte und produzierte Eis aus Ziegenmilch. Cindy Jahnke lobte vor allem den Standort in der Ortsmitte: „Das ist ein Platz mit Wachstumsoptionen“. Wichtig sei darüber hinaus, dass Menschen sich treffen, Gelegenheit zum Klönschnack haben. Diese Möglichkeit war allerdings am Eröffnungstag noch sehr eingeschränkt. Die Abstandsvorschriften waren auch hier einzuhalten.

Der Söruper Wochenmarkt findet ab sofort jeden Freitag von 13 Uhr bis 18 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz statt.