A. P. -Møller-Schule : Preis für nachhaltigen Klimazirkus

08.Nov.2017

„Vindkrakft“, „Varmetransport“ oder „Indsparing af elektrisk energi“. Mit diesen Themen beschäftigte sich die Klasse 12.2 der A.P.-Møller-Schule beim Schüler-Wettbewerb des dänisch-deutschen Projektes „Panama“ (Perspektiven am Arbeitsmarkt mit Naturwissenschaften und Mathematik) – und überzeugte mit ihrem Konzept die Jury. Gesten nun erhielten sie den Preis für ihren Energie-Plan.

Die Idee des grenzübergreifenden Wettbewerbes war es, Schülern aus Schleswig-Holstein und Dänemark gemeinsam mit Unternehmen aus der Region die beruflichen Möglichkeiten in den Bereichen Mathematik und Naturwissenschaften, die sich ihnen nach dem Abschluss bieten, näher zu bringen. Über mehrere Monate hatten die Schüler dabei die Möglichkeit, Betriebe zu besichtigen und sich Ideen zu dem Thema zu erarbeiten. Ihre Erfahrungen und Erkenntnisse sollten die Schüler dann in Form einer Ausstellung oder Präsentation wiedergeben. „Das war uns allerdings zu langweilig – wir wollten stattdessen etwas Handfestes“, berichtet Klassenlehrerin Katrin Fritzsche. „In der Klasse entstand die Idee, ein Konzept für ein Gebäude zu erstellen, dass komplett mit regenerativen Energien versorgt werden kann“, erklärt sie. Schön wäre es, erklärt die Klassenlehrerin, wenn dieser sogenannte Klimazirkus – ein Ausstellungs- und Fortbildungszentrum – tatsächlich einmal auf dem Schulgelände entstehen würde.

In einem zwei Mal vier Quadratmeter großen Ausstellungsregal präsentierten die Schüler ihr Energie-Konzept – und der enthielt allerhand Technik. Ein Miniatur-Windrad, das beim Pusten Strom erzeugt, eine Solarzelle, die bei Lichteinfluss ein Rad zum Drehen bringt, oder einen thermochemischer Wärmespeicher. Unterstützt wurden die Jugendlichen dabei durch die Firmen stn GmbH aus Schleswig und Recase aus Busdorf, die beide auf dem Gebiet der erneuerbaren Energien tätig sind und den Schülern vor allem durch Materialentwicklung, Schulbesuche und Betriebsbesichtigungen unter die Arme griffen.

„Hier in der Grenzregion gibt es viele Unternehmen, die auf dem Gebiet Energie, Ernährung oder High-Tech-Materialien tätig sind“, so Dr. Marc Wilken vom Kieler Leibniz-Institut für Pädagogik der Naturwissenschaften (IPN), Leiter des „Panama“-Projektes. Allerdings gebe Fachkräftemangel. Mit dem Projekt solle den Schülern deshalb der Horizont für naturwissenschaftliche Berufe geöffnet werden. Bei dem EU-geförderten Wettbewerb, der neben dem IPN auch von der dänischen Syddansk Universitet getragen wird, waren insgesamt 17 Schulklassen dies- und jenseits der Grenze angetreten. Vier von ihnen kürten die Juroren letztendlich zu den Gewinnern. Das Preisgeld von insgesamt 2000 Euro soll nun in die naturwissenschaftliche Sammlung der Schule fließen. „Wir wollen von dem Preisgeld Geräte anschaffen, mit denen Messergebnisse den Schülern direkt aufs Handy geschickt werden können“, erklärt Katrin Fritzsche.