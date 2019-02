Grundschule Treia : Post aus Tansania

Die Treianer Grundschule hat ein afrikanisches Patenkind, das regelmäßig aus seinem Alltag berichtet.

04. Februar 2019, 17:01 Uhr

„Wenn im Sekretariat ein Luftpostbrief mit den charakteristischen roten und blauen Streifen am Rand ankommt, sind alle aufgeregt“, sagt Treias Schulleiterin Antje Harmsen. „Denn dann hat Neema uns geschrieben.“ Die Freude ist groß und alle sind gespannt, was das Patenkind der Schule aus Tansania geschrieben hat.

Neema erzählt, wie es ihr geht und was sie schon alles gelernt hat. Sie malt Bilder von den Tieren ihrer Heimat. Alles, was sie schickt, wird auf einer großen Kollage zusammengetragen. Sie steht im Flur der Treianer Grundschule. „Sie lebt rund 11 000 Kilometer von Treia entfernt, und trotzdem ist sie uns ganz nah“, sagt Antje Harmsen. Neema gehört zur Volksgruppe der Massai. Sie ist in einem kleinen Dorf aufgewachsen und hat fünf Geschwister. Ihre Eltern haben keine Schule besucht. Umso glücklicher sind sie darüber, dass ihre Tochter zur Schule gehen kann. „Dafür sorgen wir“, erzählt Linnéa stolz.

Seit 2014 finanziert die Grundschule über eine deutsche Hilfsorganisation das Schulgeld für ihr Patenkind und bietet ihr durch diese solide Schulausbildung eine reelle Chance auf ein selbstbestimmtes Leben – besonders für afrikanische Mädchen keine Selbstverständlichkeit. Die Grundschule hat vor Neema schon einem anderen Kind den Schulbesuch ermöglicht. „Elias haben wir bis zum Abitur begleitet“, erzählt Antje Harmsen. „Er ist heute Lehrer. Und nach seiner Erfolgsgeschichte war für uns schnell klar, dass wir wieder einem afrikanischen Kind den Weg in die Zukunft leichter machen möchten.“

Mit Neema verbinden die Schüler viel mehr als ein Hilfsprojekt, für das Geld gesammelt wird. Sie haben eine richtige Bindung zu ihr aufgebaut. „Wir schreiben auch Briefe und können uns gut vorstellen, wie sie ist und was sie macht“, erzählt Marlene. Ganz nebenbei lernen sie eine Menge über das Land und die Kultur ihres afrikanischen Patenkindes. Vieles ist für die norddeutschen Kinder natürlich komisch oder befremdlich. Zum Beispiel war Linnéa ziemlich überrascht darüber, was in Afrika auf dem Speisenplan steht: „Sie essen dort Insekten.“ Das aber wird erklärt und verstanden, als das, was es ist: ein kultureller Unterschied. Auch die fremde Sprache ist Thema. „Neema spricht Kisuaheli“, weiß Lina. „Das hört sich komisch an. Aber für sie hört sich unsere Sprache bestimmt auch komisch an.“ Felix fragt sich, wie der Sommer in Afrika wohl ist. „Bestimmt kann man nicht so viel anziehen, weil es so warm ist.“

Aber das ist längst nicht alles, was die Grundschüler von Neema gelernt haben. Sie lernen, dass es nicht selbstverständlich ist, in die Schule gehen zu dürfen. Und dass es Länder gibt, in denen man sich nicht jederzeit am Kühlschrank bedienen kann. Sie lernen auch, dass es medizinische Versorgung nicht überall gibt. „Es ist uns sehr wichtig, dass unsere Kinder genau das wissen: Es ist nicht überall auf der Welt so wie bei uns“, betont Antje Harmsen. Mit Neema haben sie das ganz schnell gelernt.