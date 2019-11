Janneby : Portemonnaie nach Spende weg – Polizei sucht weißen VW-Bus

Spendensammler soll ein Portemonnaie gestohlen haben. Die Polizei sucht einen VW-Bus mit HEI-Kennzeichen.

Avatar_shz von shz.de

05. November 2019, 12:46 Uhr

Janneby | Zu einem Diebstahl durch Spendensammler soll es am Montagnachmittag an der B200 in Janneby gekommen sein. Dabei sei ein Portemonnaie mit Bargeld gestohlen worden, teilt die Polizei mit.

Unbekannter bat um Glas Wasser

Demnach hat ein unbekannter Mann den Hausbesitzer nach einer Spende für taubstumme sowie sehbehinderte Menschen gefragt und ist so in das Haus der Geschädigten gelangt. Als die Ehefrau die Geldspende aus dem Portemonnaie holte und diese übergab, bat der Unbekannte um ein Glas Wasser, das er auch bekam. Anschließend verließ der Mann eilig das Haus. Kurze Zeit später stellte das ältere Ehepaar das Fehlen des Portemonnaies fest.

Der Spendensammler wird wie folgt beschrieben: 25 bis 35 Jahre alt, dunkle kurze Haare, zirka 1,75 Meter groß und mit kräftiger Statur. Laut der Zeugen wirkte der Mann sehr gepflegt. Er war bekleidet mit einer Jogginghose, schwarzen Turnschuhen und einer dunklen Jacke. Der Mann sprach deutsch mit Akzent.

Polizei sucht Fahrzeug mit HEI-Kennzeichen und auffälliger Aufschrift

Die Polizei vermutet, dass der Unbekannte mit einem weißen VW T5 mit HEI-Kennzeichen und einer auffälligen Aufschrift, die für das Aufkaufen alter Autos warb, flüchtete. In dem Fahrzeug soll sich eine weitere Person befunden haben.

Die Polizei Tarp hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt, wo und wem der beschriebene VW aufgefallen ist. Wo sind die Spendensammler ebenfalls unterwegs gewesen? Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04638/89410 zu melden.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?