Gammellander Weg in Treia : Polizei sucht Zeugen: Unbekannte überfallen 52-jährige Radfahrerin

Die Frau wurde von zwei Männern bedroht. Sie entwendeten ihr Portemonnaie.

11. November 2019, 13:48 Uhr

Treia | Unbekannte haben am Freitagabend gegen 22 Uhr eine 52-Jährige in Treia überfallen, wie die Polizei jetzt erst mitteilte. Die Frau befuhr mit dem Fahrrad den Gammellander Weg in Treia, als sie von zwei jungen Männern aus einem Volvo heraus mit einem unbekannten Werkzeug bedroht wurde. Anschließend ist sie von ihrem E-Bike gestoßen worden. Einer der Männer hat dann ein Portemonnaie mit Bargeld entwendet. Anschließend sind die Tatverdächtigen in Richtung Geilwanger Straße geflüchtet.

Aufgrund der Dunkelheit konnten die Männer nur vage beschrieben werden. Beide Tatverdächtigen waren etwa 20 bis 30 Jahre alt, schlank, etwa 180cm groß und sollen akzentfreies Deutsch gesprochen haben. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen weißen oder grauen Volvo älteren, "kantigen" Modells mit einen Kennzeichen aus Nordfriesland gehandelt haben. Vermutlich hatte das Fahrzeug eine Anhängerkupplung und ist ein Dieselfahrzeug gewesen.

Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf die Täter und das Fahrzeug geben können. Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Schleswig unter Telefon 04621/840 zu melden.

