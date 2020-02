Kropp und Umland : Polizei sucht Zeugen: Unbekannte besprühen Verteilerkästen

In den vergangenen vier Wochen haben sich die Sprayer auf zahlreichen Stromkästen verewigt.

05. Februar 2020, 12:32 Uhr

Kropp | Wie die Polizei jetzt mitteilt, haben in den vergangenen vier Wochen (Anfang Januar bis Anfang Februar ) Unbekannte diverse Strom-und Verteilerkästen in Kropp und Umgebung mit dem Schriftzug "Dope" oder einem "D." besprüht. Dabei haben sie die Farben pink und blau bevorzugt. Die Polizeistation in Kropp hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer hat Personen beobachtet, die mit diesen Schmierereien in Verbindung stehen könnten?

Hinweise nehmen die Beamten unter Telefon 04624/4506680 entgegen.

