Kita, Imbiss und Kirche ausgeraubt : Polizei sucht Zeugen nach Einbruchserie in Großenwiehe

Unbekannte haben in der Nacht zu Donnerstag die Kita, die Schule und die Kirche heimgesucht.

Avatar_shz von Reinhard Friedrichsen

28. Februar 2020, 11:21 Uhr

Großenwiehe | Die Kriminalpolizei wurde in den letzten Tagen in Großenwiehe zum Stammgast, mehrfach hatten Einbrecher in jüngster Zeit zugeschlagen. In der Nacht zu Donnerstag wurde die Kita an der Schule heimgesucht. Von der Straße nicht einsehbar wurden eine Hintertür, eine Innentür und mehrere Schränke aufgebrochen.

Einbrecher scheitern am Tresor

Zunächst einmal wurden Lebensmittel und vier Pizzen entwendet und schließlich der Safe, in dem sich die Handkasse mit einem übersichtlichen Betrag befand. Um diesen transportieren zu können, brachen die Einbrecher einen Verschlag im Außenbereich auf und entwendeten einen kleinen Bollerwagen für den Abtransport. Da dieser dann bereits nach 50 Metern Achsbruch erlitt, holten sie den speziell für die Waldgruppe angefertigten Wagen aus Aluminium aus dem Verschlag.

Die Suche danach am nächsten Tag durch Hausmeister Wolfgang Franz war erfolgreich. Er entdeckte den Tresor samt Bollerwagen unweit vom Tatort an der Tennishalle. Tresor und Wagen waren unversehrt.

Weiterlesen: Unbekannte brechen in Langballiger Kitas ein

„Ich habe in meiner mehr als 30-jährigen Tätigkeit hier nun schon fünf oder sechs solcher Vorkommnisse gehabt, mag mich aber nicht daran gewöhnen“, sagt Leiterin Maike Christiansen. Für die Kinder sei es eher aufregend gewesen, wenn die Polizei vor Ort ermittelt.

Diebe bei der Tat gefilmt

In der gleichen Nacht brachen vermeintlich die gleichen Täter in den Döner-Imbiss an der Tankstelle ein. Nachdem sie die Tür aufgebrochen hatten, entwendeten sie zwei Handys und 50 Euro Wechselgeld. Die Erkenntnis, dass es mehrere waren, ist der Videoüberwachung der Tankstelle zu verdanken. Drei Gestalten, nach Einschätzung des Inhabers Mohamed Ali Hamcho wahrscheinlich jüngere Männer, wurden bei der Tat gefilmt.

Auch die Kirche blieb nicht verschont. Vor einer Woche drangen Einbrecher über eine Seitentür in die Kirche ein, entwendeten ein altes iPad, brachen den leeren Opferstock auf und verließen den Tatort mit einigen Packungen Oblaten. „Sie haben wohl schnell gemerkt, dass diese ohne Flüssigkeit viel zu trocken sind“, sagt Küster Nico Marquardsen, „denn der größte Teil war anschließend über den Friedhof verteilt.“

Einbruch durch die Leichenhalle

Drei Tage später war die Kirchengemeinde erneut dran. Zunächst drangen Einbrecher in die Leichenhalle ein, anschließend wurde ein Fenster zum Gemeindehaus aufgebrochen und im Sicherungskasten der Strom abgestellt. Sowohl hier als auch im ersten Stockwerk in den Räumlichkeiten der Pfadfinder bot sich ein Bild der Verwüstung, die Beute bestand aus einem Beamer und sieben Euro Bargeld.

Bereits vor vier Wochen gab es einen Einbruch in die Apotheke. Die oder der Täter brachen gewaltsam die Eingangstür auf und entwendeten das Wechselgeld aus der Ladenkasse. „Am gut gesicherten Safe sind sie dann allerdings gescheitert“, kann Apothekerin Silke Nissen vermelden.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter Telefon 0461/4840 mit dem ermittelnden Kommissariat 7 in Verbindung zu setzen.





Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?