Fahrerflucht in Silberstedt : Polizei sucht nach Unfall Zeugen

Ein Unbekannter beschädigte auf dem Silberstedter Edeka-Parkplatz einen parkenden Audi.

von shz.de

23. April 2019, 12:02 Uhr

Silberstedt | Die Silberstedter Polizei sucht nach Zeugen: Am Gründonnerstag wurde in Silberstedt in der Zeit zwischen 15.40 und 16.20 Uhr ein abgestellter Audi auf dem Edeka-Parkplatz durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher hat sich vom Unfallort entfernt, ohne die notwendigen Maßnahmen als Verantwortlicher einzuleiten, teilte die Polizei jetzt mit. Auffällig sei, dass bei der hinteren Stoßstange des Audis ein Lackschaden auf fast der gesamten Stoßstangenlänge entstanden ist. Die Polizei vermutet, dass der Schaden möglicherweise von einem vorbeifahrenden und nicht rangierenden Fahrzeug verursacht wurde. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, melden sich bei der Polizeistation Silberstedt unter Telefon 04626-310.

